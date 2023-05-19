Kandil'den Kılıçdaroğlu tam destek! Duran Kalkan'dan seferberlik çağrısı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Teröristbaşı, 'Sağlam duramadılar. İttifakta hata yaptılar. Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı' dedi. Terörist Kalkan, ikinci turda da iş birliğinin süreceğinin mesajını verdi.
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, seçimlerden zaferle çıkmayı garantiledi.
Erdoğan, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 bin oy fark attı. Söz konusu gelişmeler, seçim öncesinde Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Kandil'i rahatsız etti. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, sığındığı mağaradan yayınladığı videoda, 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
"MUHALEFET SAĞLAM DURAMADI, HAYAL KIRIKLIĞI ÇIKTI"
Örgütün kanalına konuşan Kalkan, "Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı" diyerek seçim sonuçlarının kendilerini üzdüğünü itiraf etti.
"İTTİFAKTA HATA YAPTILAR, CHP DİĞER PARTİLERE DE KAYBETTİRDİ"
"Muhalefet sağlam duramadı" diyerek ortaklarını azarlayan teröristbaşı, "Birçok parti birbirleriyle anlaşacaklarını söylüyorlardı. Bunu iyi anlatamadılar. Çünkü sağlam duramadılar. İttifakta hata yaptılar. Ortak seçime girme fazla kazandırmadı. Onu anlayacak siyasi olgunluğa sahip olmalıydılar. CHP temelindeki seçime giriş hem diğer partilerde de kayba yol açtı." ifadelerini kullandı.
"Aslında AK Parti - MHP çok tehlikeli ve ciddi bir çalışma yürüttü" diyen Kalkan, "Millet İttifakı'nda bir hayal kırıklığı biraz ortaya çıktı." diye konuştu.
MASAYA AKIL DA VERDİ: PARLAMENTER SİSTEM DEMEK YETMEZ!
Terörist Kalkan şunları söyledi "AK Parti-MHP faşizmi milliyetçi, şöven, turancı, kızılelmacı zihniyetle siyaseti her bakımdan topluma hakim kılmaya çalışıyor. Eğitimi, sanatı, edebiyatı bu temelde geliştiriyor, ekonomiyi maliyeyi buraya harcıyor. Olay Millet İttifakı'nın öngördüğü gibi sadece 'başkanlık sistemiyle getirilmiş, o sistemi parlamenter sisteme değiştireceğiz' değildir. Bu kadar değildir. Bu çok şematik bir şeydir. Bizim kazanımlarımızın hepsini yok ettiler" dedi.
"İKİNCİ TURDA İTTİFAK SÜRECEK" İTİRAFI
İkinci turda da iş birliğinin süreceğini vurgulayan Kalkan, "En küçük bir gerileme yoktur. Her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşumuzu sürdürüyoruz" diyerek Kılıçdaroğlu için çalışacaklarının altını çizdi.
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