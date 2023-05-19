Kandil’den Kılıçdaroğlu tam destek! Duran Kalkan’dan seferberlik çağrısı

"İTTİFAKTA HATA YAPTILAR, CHP DİĞER PARTİLERE DE KAYBETTİRDİ"

"Muhalefet sağlam duramadı" diyerek ortaklarını azarlayan teröristbaşı, "Birçok parti birbirleriyle anlaşacaklarını söylüyorlardı. Bunu iyi anlatamadılar. Çünkü sağlam duramadılar. İttifakta hata yaptılar. Ortak seçime girme fazla kazandırmadı. Onu anlayacak siyasi olgunluğa sahip olmalıydılar. CHP temelindeki seçime giriş hem diğer partilerde de kayba yol açtı." ifadelerini kullandı.

"Aslında AK Parti - MHP çok tehlikeli ve ciddi bir çalışma yürüttü" diyen Kalkan, "Millet İttifakı'nda bir hayal kırıklığı biraz ortaya çıktı." diye konuştu.