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Kandil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni destek mesajı: Kürdistan’ın tamamından oy aldı

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Giriş Tarihi: 20.05.2023 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
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Kandil’den Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni destek mesajı: Kürdistan’ın tamamından oy aldı

7'li koalisyonun ortak adayı olarak ikinci tur seçimlerine girecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den gelen destekler devam ediyor. PKK terör örgütünün elebaşılarından peş peşe gelen destek mesajlarına bir yenisi daha eklendi. Örgütte Ronahi Serhat kod adını kullanan Filiz Duman, Kılıçdaroğlu'ndan "14 Mayıs seçiminde Kürdistan’ın tamamından Türkiye’nin yarısından oy almış halkın adayı olarak yarışıyor." ifadeleriyle bahsetti.

14 Mayıs seçimlerinden önce peş peşe Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarında bulunan PKK terör örgütünün elebaşları, seçimin ikinci tura kalmasının ardından da desteklerini sürdüyor.

BİR ELEBAŞINDAN DAHA DESTEK
PKK terör örgütü elebaşı Ronahi Serhat kod adlı Filiz Duman Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında, "Kılıçdaroğlu artık sadece CHP'nin, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime girmiyor. 14 Mayıs seçiminde Kürdistan'ın tamamından Türkiye'nin yarısından oy almış halkın adayı olarak yarışıyor." ifadelerini kullandı.

"KÜRDİSTAN'IN TAMAMINDAN OY ALDI"
Terörist elebaşı Duman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Seçime çok az zaman kala bazı yanılgılara dikkat çekmeye ihtiyaç olduğu açık. Partilerin bağımsız ya da ittifak listesiyle girdiği milletvekili seçimleri geride kaldığına göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdoğan karşısında olan herkesin kazanmaya kilitlenmesi gerekir. CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarını milletvekili seçimi gibi salt kendi organizasyonuyla planlaması büyük bir hatadır. Kılıçdaroğlu artık sadece CHP'nin, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime girmiyor. 14 Mayıs seçiminde Kürdistan'ın tamamından Türkiye'nin yarısından oy almış halkın adayı olarak yarışıyor.

Millet İttifakı ve özelde CHP gerçeğini aşan bir olguya kavuşmuştur. CHP'nin bu durumda 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na oy veren herkesin örgütlü siyasi temsilleriyle birlikte çalışmaya koyulması gerekir. CHP yetkililerinin darlaştıran yaklaşımlarını aşması gerekir. Görülen o ki, Millet İttifakı'nı oluşturan küçük partiler aldıkları vekil sayısıyla hayli tatmin olup köşelerine çekilip göstermelik katılırken, baştan beri küskün, protestocu ve dayatmacı olan Akşener ise bu tutumunu sürdürmektedir. Yalancılık, hırsızlık, çirkeflikte sınır tanımayan, hile ve gaspta ustalaşan ve parti devletine dönüşen Erdoğan diktatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yenmek tüm Türkiye toplumunun görevidir.

"MASA KENDİNİ İYİ ANLATAMADI"
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, sığındığı mağaradan yayınladığı videoda, 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları masa bileşenlerine kendilerini iyi anlatamadıklarını salık verirken ittifaka devam edecekleri sinyalini de verdi.

Terör örgütü PKK'nın kanalına konuşan Duran Kalkan, "Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı" diyerek seçim sonuçlarının kendilerini üzdüğünü itiraf etti.

KIZILELMACI TURANCI ERDOĞAN'A KARŞI KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞE DEVAM!
Terörist Kalkan şunları söyledi: AK Parti-MHP faşizmi milliyetçi, şöven, turancı, kızılelmacı zihniyetle siyaseti her bakımdan topluma hakim kılmaya çalışıyor. Eğitimi, sanatı, edebiyatı bu temelde geliştiriyor, ekonomiyi maliyeyi buraya harcıyor.

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