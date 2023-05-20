Kandil’den Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni destek mesajı: Kürdistan’ın tamamından oy aldı

"KÜRDİSTAN'IN TAMAMINDAN OY ALDI"

Terörist elebaşı Duman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Seçime çok az zaman kala bazı yanılgılara dikkat çekmeye ihtiyaç olduğu açık. Partilerin bağımsız ya da ittifak listesiyle girdiği milletvekili seçimleri geride kaldığına göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdoğan karşısında olan herkesin kazanmaya kilitlenmesi gerekir. CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarını milletvekili seçimi gibi salt kendi organizasyonuyla planlaması büyük bir hatadır. Kılıçdaroğlu artık sadece CHP'nin, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime girmiyor. 14 Mayıs seçiminde Kürdistan'ın tamamından Türkiye'nin yarısından oy almış halkın adayı olarak yarışıyor.



Millet İttifakı ve özelde CHP gerçeğini aşan bir olguya kavuşmuştur. CHP'nin bu durumda 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na oy veren herkesin örgütlü siyasi temsilleriyle birlikte çalışmaya koyulması gerekir. CHP yetkililerinin darlaştıran yaklaşımlarını aşması gerekir. Görülen o ki, Millet İttifakı'nı oluşturan küçük partiler aldıkları vekil sayısıyla hayli tatmin olup köşelerine çekilip göstermelik katılırken, baştan beri küskün, protestocu ve dayatmacı olan Akşener ise bu tutumunu sürdürmektedir. Yalancılık, hırsızlık, çirkeflikte sınır tanımayan, hile ve gaspta ustalaşan ve parti devletine dönüşen Erdoğan diktatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yenmek tüm Türkiye toplumunun görevidir.