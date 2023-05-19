Bakan Karaismailoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na salvo: Kandil’den işaret eden parmakları o maskelerle kapatamazlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise iki kanatlı bir seçime girdiklerini, birincisinde alınan başarıya karşın buruk bir sevinç yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 28 Mayıs'ta çok daha güçlü oy oranlarıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi için çalışacaklarını vurgulayan Şen, "Herkesin vazifesini tam yapmış olması için 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden belirgin bir şekilde üzerinde oy alınması gerekiyor. O farkı açmamız gerekiyor ki ikinci tura çıkmanın anlamı olsun. Trabzon bu seçimde yüzde 65'di, yüzde 70 olacak ki bunun bir anlamı olsun. İkinci turun bir farkı olması lazım. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın her birinize selamını iletiyorum." dedi.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, MHP ve Yeniden Refah Partisi Of İlçe Başkanlıklarını da ziyaret etti.

Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Karaismailoğlu, partililerle bir araya geldi.