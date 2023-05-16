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İYİ Parti'den milletvekili seçilen Adnan Beker’den çarpıcı değerlendirme: Vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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İYİ Parti’den milletvekili seçilen Adnan Beker’den çarpıcı değerlendirme: Vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi

İYİ Parti'den vekil seçilen Adnan Beker, seçime dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 7'li koalisyonun HDP-PKK ile ilişkisini değerlendiren Beker, "Bizim vatandaş, HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu." dedi. Beker, ikinci tur için de çarpıcı ifadeler kullandı.

Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı olan ve İYİ Parti'den vekil seçilen Adnan Beker, seçime dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker ile olan görüşmesini anlattı.

Beker 7'li koalisyonun HDP-PKK ilişkisini değerlendirdi. Çarpıcı ifadeler kullandı.

"HDP'NİN KANDİL'LE İLİŞKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ"

İşte o açıklamalar;

Bizim muhafazakar seçmenimizin ağırlığı genel seçmen grubunda değişmedi. Yüzde 65'e yüzde 35 denge var. Burada muhafazakâr Milliyetçi seçmen HDP'nin Kandil'le ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu.

"EN BÜYÜK ZORLUK YAŞADIĞIMIZ KONU BU OLDU"

Bizim vatandaş, HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu.

"İKİNCİ TURDA DA..."

İkinci turda da vatandaşın aynı hassasiyeti tercihinin merkezine koyacağı kanaatindeyim. Benzer bir tepki gösterir.

İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den çarpıcı sözler İYİ PARTİ'DEN VEKİL SEÇİLEN BEKER'DEN ÇARPICI SÖZLER
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