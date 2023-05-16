İYİ Parti’den milletvekili seçilen Adnan Beker’den çarpıcı değerlendirme: Vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi

"EN BÜYÜK ZORLUK YAŞADIĞIMIZ KONU BU OLDU"

Bizim vatandaş, HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu.