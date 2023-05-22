Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan ikinci tur öncesi flaş açıklama! Kararını açıklayacağı tarihi duyurdu

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü rekor bir katılımla sandık başına gitmişti. Başkan Erdoğan'ın yüzde 49.51 oy aldığı seçim ikinci tura kalmıştı. Seçimin ikici tura kalmasıyla birlikte CHP medyasının ilk tur çekilmesi için tehdit ve baskı yaptığı Sinan Oğan ve Ata İttifakı'nın kimi destekleyeceği merak konusu olmuştu.