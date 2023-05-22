Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan ikinci tur öncesi flaş açıklama! Kararını açıklayacağı tarihi duyurdu
28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine geri sayım devam ederken, Sinan Oğan ve ATA İttifakı'nın ikinci turda kime destek vereceği merak konusu olmuştu. ATA İttifakı'nın ortaklarından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuya ilişkin yarın bir açıklama yapacağını kamuoyu ile paylaştı.
Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü rekor bir katılımla sandık başına gitmişti. Başkan Erdoğan'ın yüzde 49.51 oy aldığı seçim ikinci tura kalmıştı. Seçimin ikici tura kalmasıyla birlikte CHP medyasının ilk tur çekilmesi için tehdit ve baskı yaptığı Sinan Oğan ve Ata İttifakı'nın kimi destekleyeceği merak konusu olmuştu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.
Zafer Partisinden yapılan açıklamada, Özdağ'ın, yarın (23 Maıs) saat 11.00'de parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı belirtildi.
Öte yandan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan,geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Başkan Erdoğan, Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürmüştü.
Görüşmenin ardından Sinan Oğan, yaptığı açıklamada ikinci tura kalan seçimlere ilişkin kararını bugün (22 Mayıs) 17:00'de Ankara'daki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek açıklayacağını duyuruştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sınav Gözetmen Ücretleri 2023 | Sınav görev başvurusu nasıl yapılır? Sınav sorumlusu, Gözetmen, Salon Başkanı...
- DGS Başvuru Ekranı 2023 | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Başvuru şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?
- 29 Mayıs 2.tur seçimleri sonrası okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul var mı, kaç gün tatil? 2023 MEB son dakika açıklaması!
- FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte? FED faiz kararı ne olacak? 2023 FED PPK toplantı tarihleri 2023
- Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Bakan Mahmut Özer'den son dakika YAZ TATİLİ kararı! Okullar ne zaman kapanacak? Tatil süresi kısaldı mı? Lise, ortaokul, ilkokul...
- Asgari Ücrete temmuzda 4 maddeli ARTIŞ! %30-35-40 zamlı maaşlar netleşti! Net: 11.908, Brüt: 14.010 TL! Tablo şekillendi, her eve en az...
- TOKİ Emlak Konut THY KURA TARİHİ 2023! Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı detayları, şartları! İstanbul Yenişehir Evleri THY Arnavutköy projesi başvurusu nasıl yapılır?
- SSK Bağkur tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023! Tahsis numarası 0,1, 5, 7, 9 olanlar ne zaman, hangi gün maaş alır?
- Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?
- Günümüzde hem kadınlar hem de erkeklerde 100 metre yüzmenin hangi stilindeki olimpiyat rekoru derecesi diğer üçüne göre en yavaş olanıdır?
- Hangi ilin Kıbrıscık adında bir ilçesi vardır?