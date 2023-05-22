22 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan ikinci tur öncesi flaş açıklama! Kararını açıklayacağı tarihi duyurdu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan ikinci tur öncesi flaş açıklama! Kararını açıklayacağı tarihi duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2023
ABONE OL
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan ikinci tur öncesi flaş açıklama! Kararını açıklayacağı tarihi duyurdu

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine geri sayım devam ederken, Sinan Oğan ve ATA İttifakı'nın ikinci turda kime destek vereceği merak konusu olmuştu. ATA İttifakı'nın ortaklarından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuya ilişkin yarın bir açıklama yapacağını kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü rekor bir katılımla sandık başına gitmişti. Başkan Erdoğan'ın yüzde 49.51 oy aldığı seçim ikinci tura kalmıştı. Seçimin ikici tura kalmasıyla birlikte CHP medyasının ilk tur çekilmesi için tehdit ve baskı yaptığı Sinan Oğan ve Ata İttifakı'nın kimi destekleyeceği merak konusu olmuştu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Zafer Partisinden yapılan açıklamada, Özdağ'ın, yarın (23 Maıs) saat 11.00'de parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı belirtildi.

Öte yandan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan,geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Başkan Erdoğan, Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürmüştü.

Görüşmenin ardından Sinan Oğan, yaptığı açıklamada ikinci tura kalan seçimlere ilişkin kararını bugün (22 Mayıs) 17:00'de Ankara'daki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek açıklayacağını duyuruştu.

Ayrıca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un bugün (22 Mayıs) saat 14.00'te Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA