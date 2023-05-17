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Kandil'in partisi HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğe devam! Birinci turda başaramadılar ikinci turda da sürecek

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Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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Kandil’in partisi HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğe devam! Birinci turda başaramadılar ikinci turda da sürecek

Son dakika haberi | Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için geri sayıma başlarken, Kandil'in siyasi uzantısı HDP ve Yeşil Sol Parti bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı aldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Yeşil Sol Parti, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, ilk turdaki tavrını koruma kararı aldı.

HDP ve Yeşil Sol Partinin dün HDP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ortak Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yeşil Sol Partinin Mecliste Türkiye'nin üçüncü büyük temsiliyetine ulaşma başarısının önemli olduğu ancak seçimlerde istenen ve öngörülen sonucun elde edilemediği belirtilen açıklamada, yaşanan yetersizliklerin giderilmesi için çalışmalara başlandığı, siyasetin her düzleminde ve alanında sonuna kadar toplumun çıkarlarının savunulmaya devam edileceği kaydedildi.

"Meclisin üçüncü büyük partisi olarak, seçimlerin ilk turunda kazanmasına imkan vermediğimiz rejime, ikinci turda kaybettirme kararlılığımız sürmektedir." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Önümüzdeki 11 günlük süreçte, bize nefes ve can veren halklarımızın mücadele azmiyle yolumuza devam edecek ve mutlaka kazanacağız. Önümüzdeki günlerde gerek örgütlü yapılarımızın, bileşenlerimizin ve ittifaklarımızın gerekse halkımızın adalet, barış ve özgürlük düşmanı bu rejime karşı geri adım atmadan, kararlı şekilde tepkisini sandıkta bir kez daha ortaya koyacağına olan inancımız tamdır."

Açıklamada, seçmenlere ikinci turda eksiksiz sandığa gitmeleri çağrısında bulunuldu.

ORTAK ADAY OLUR OLMAZ SOLUĞU HDP'NİN YANINDA ALMIŞTI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk tur öncesi 6'lı koalisyon masasında yaşanan büyük kavgaların ardından ortak aday olarak gösterildikten sonra soluğu HDP'nin yanında almış ve pazarlık masasına oturmuştur. Bu pazarlıkların ardından Kandil'in siyasi uzantısı HDP Kılıçdaroğlu'na destek kararını açıklamıştı.

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