Kandil'in partisi HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğe devam! Birinci turda başaramadılar ikinci turda da sürecek
Son dakika haberi | Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için geri sayıma başlarken, Kandil'in siyasi uzantısı HDP ve Yeşil Sol Parti bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı aldı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Yeşil Sol Parti, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, ilk turdaki tavrını koruma kararı aldı.
HDP ve Yeşil Sol Partinin dün HDP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ortak Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Yeşil Sol Partinin Mecliste Türkiye'nin üçüncü büyük temsiliyetine ulaşma başarısının önemli olduğu ancak seçimlerde istenen ve öngörülen sonucun elde edilemediği belirtilen açıklamada, yaşanan yetersizliklerin giderilmesi için çalışmalara başlandığı, siyasetin her düzleminde ve alanında sonuna kadar toplumun çıkarlarının savunulmaya devam edileceği kaydedildi.
"Meclisin üçüncü büyük partisi olarak, seçimlerin ilk turunda kazanmasına imkan vermediğimiz rejime, ikinci turda kaybettirme kararlılığımız sürmektedir." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Önümüzdeki 11 günlük süreçte, bize nefes ve can veren halklarımızın mücadele azmiyle yolumuza devam edecek ve mutlaka kazanacağız. Önümüzdeki günlerde gerek örgütlü yapılarımızın, bileşenlerimizin ve ittifaklarımızın gerekse halkımızın adalet, barış ve özgürlük düşmanı bu rejime karşı geri adım atmadan, kararlı şekilde tepkisini sandıkta bir kez daha ortaya koyacağına olan inancımız tamdır."
Açıklamada, seçmenlere ikinci turda eksiksiz sandığa gitmeleri çağrısında bulunuldu.
ORTAK ADAY OLUR OLMAZ SOLUĞU HDP'NİN YANINDA ALMIŞTI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk tur öncesi 6'lı koalisyon masasında yaşanan büyük kavgaların ardından ortak aday olarak gösterildikten sonra soluğu HDP'nin yanında almış ve pazarlık masasına oturmuştur. Bu pazarlıkların ardından Kandil'in siyasi uzantısı HDP Kılıçdaroğlu'na destek kararını açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...
- Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?
- 1986'dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere'de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...
- Seda Bakan diyet yapmadan sadece bu yöntemi uyguladı! Tam tamına 30 kilo verdi, incecik gibi kaldı! Doğumdan sonra...
- 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT...
- İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?
- Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman yayınlanacak? Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz Davut Savaşçı kimdir? Yemekteyiz yarışmacısı Davut Bey kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
- 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz, bedava mı olacak 2023? 19 Mayıs İETT, Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olacak mı?
- TYP yeni kadro müjdesi, açıklaması geldi mi? TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?
- Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 17 Mayıs canlı izle! Günün puan durumu...
- 2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile evde bakım maaşı kaç TL olur?