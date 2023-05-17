Kandil’in partisi HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğe devam! Birinci turda başaramadılar ikinci turda da sürecek

"Önümüzdeki 11 günlük süreçte, bize nefes ve can veren halklarımızın mücadele azmiyle yolumuza devam edecek ve mutlaka kazanacağız. Önümüzdeki günlerde gerek örgütlü yapılarımızın, bileşenlerimizin ve ittifaklarımızın gerekse halkımızın adalet, barış ve özgürlük düşmanı bu rejime karşı geri adım atmadan, kararlı şekilde tepkisini sandıkta bir kez daha ortaya koyacağına olan inancımız tamdır."

Açıklamada, seçmenlere ikinci turda eksiksiz sandığa gitmeleri çağrısında bulunuldu.