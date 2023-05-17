Kılıçdaroğlu PKK’nın omzuna yaslanmaya devam ediyor! Kandil’den destek mesajları hız kesmedi: İttifak sürecek

MASAYA AKIL DA VERDİ: PARLAMENTER SİSTEM DEMEK YETMEZ!

Olay Millet İttifakı'nın öngördüğü gibi sadece 'başkanlık sistemiyle getirilmiş, o sistemi parlamenter sisteme değiştireceğiz' değildir. Bu kadar değildir. Bu çok şematik bir şeydir. Bizim kazanımlarımızın hepsini yok ettiler" dedi.