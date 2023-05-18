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İkinci tur öncesi Bay Kemal'in Kandil'deki dostları devrede! PKK kanalında HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2023 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
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İkinci tur öncesi Bay Kemal’in Kandil’deki dostları devrede! PKK kanalında HDP’den Kılıçdaroğlu’na destek çağrısı...

Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru yol alırken ilk turda yüzde 49,5 oy alan Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oyla fark atmıştı. PKK ve HDP desteğine rağmen seçimlerde başarısız bir performans sergileyen Kılıçdaroğlu için Kandil'deki dostları yeniden devreye girdi. İkinci tur öncesi PKK kanalında Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yapıldı. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5'luk oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın oy ile fark attı.

28 MAYIS'TA SANDIK BAŞINA

YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

"DEMİRTAŞ VE KAVALA İÇİN SANDIĞA GİDİN"

Kılıçdaroğlu seçimlerin ilk turunda HDP ve PKK'dan da destek almasına rağmen yüzde 44.8 oy alırken bu durum yedili koalisyonda hayal kırıklığı yarattı.

İkinci tur öncesi CHP kanalında yorum yapan Ayşenur Arslan yaptığı açıklamada "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için sandığa gidin" diyerek vatandaşlara çağrı yaptı.


PKK KANALINDA KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK ÇAĞRISI

HDP'nin milletvekili Serhat Eren, PKK'nın yayın organı Medya Haber'de yaptığı açıklamada, belediyelere kayyum atanmaması ve cezaevinde yatan PKK'lı teröristlerin tahliyesi için sandığa gidin çağrısı yaptı. Eren açıklamasında, "Kürt halkı için, belediyelerimize kayyum tayin edilememesi için, cezaevlerinde olan on binlerce arkadaşımızın özgürlüğü için, 28 Mayıs'ta inançla karalıklıkta sandığa gidin." ifadelerini kullandı.

KANDİL VE PKK'DAN DESTEK YAĞMIŞTI

14 Mayıs seçimleri öncesi, PKK'nın elebaşlarından Bese Hozat, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmış ve AK Parti, MHP ittifakı iktidara geldiği takdirde PKK ile mücadeleye devam edeceğini belirtmişti.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI

Bebek katili, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Hozat, "Dünya çapında ve güçlü bir sahiplenme gelişiyor. Ve bu sahiplenme beraberinde Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü için de güçlü bir mücadele gücü ortaya çıkarıyor. Dikkat edersek; Önderliğin fiziki özgürlüğü için mücadele artık giderek dünyaya yayılıyor. Ciddi bir sahiplenme dünya çapında gelişiyor. Evrenselleşen bir mücadele haline geliyor. Bu son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

"SEÇİMDEN SONRA SELAHATTİN DEMİRTAŞ CEZAEVİNDEN ÇIKACAK"

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 14 Mayıs seçimleri öncesi Kocaeli'nde düzenlediği mitingde, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'lilerin 14 Mayıs seçimleri sonrasında cezaevinden çıkacağını söylemişti. 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyuran Buldan, "Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

PKK kanalında HDP’den Kılıçdaroğlu’na destek PKK KANALINDA HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

CHP medyası: Demirtaş için sandığa gidin

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