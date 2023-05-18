İkinci tur öncesi Bay Kemal’in Kandil’deki dostları devrede! PKK kanalında HDP’den Kılıçdaroğlu’na destek çağrısı...

"DEMİRTAŞ VE KAVALA İÇİN SANDIĞA GİDİN"

Kılıçdaroğlu seçimlerin ilk turunda HDP ve PKK'dan da destek almasına rağmen yüzde 44.8 oy alırken bu durum yedili koalisyonda hayal kırıklığı yarattı.

İkinci tur öncesi CHP kanalında yorum yapan Ayşenur Arslan yaptığı açıklamada "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için sandığa gidin" diyerek vatandaşlara çağrı yaptı.



PKK KANALINDA KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK ÇAĞRISI

HDP'nin milletvekili Serhat Eren, PKK'nın yayın organı Medya Haber'de yaptığı açıklamada, belediyelere kayyum atanmaması ve cezaevinde yatan PKK'lı teröristlerin tahliyesi için sandığa gidin çağrısı yaptı. Eren açıklamasında, "Kürt halkı için, belediyelerimize kayyum tayin edilememesi için, cezaevlerinde olan on binlerce arkadaşımızın özgürlüğü için, 28 Mayıs'ta inançla karalıklıkta sandığa gidin." ifadelerini kullandı.