Muharrem İnce neden adaylıktan çekildi? Kemal Kılıçdaroğlu - FETÖ kirli operasyonunun detayları



Rapor açık açık şunu söylüyordu:

"Deniz Baykal istifa etmek zorunda bırakılır..."

Öyle de oldu. Ama ne yazık ki bu raporu gördükleri hâlde ne Baykal, ne Kılıçdaroğlu ne de bu rapor üzerine kitap yazan Onur Öymen, "Ne oluyor?" diye tepki koymadı. Defalarca yazdım, sadece Yılmaz Ateş gibi bir iki CHP'li dışında isyan eden olmadı. Onlar da hemen partiden ihraç edildi