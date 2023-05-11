Bakan Nebati’den Mersin’de 7’liye salvo: Onların Recep Tayyip Erdoğan’ları yok! Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi...
Hazine ve Maliye Bakanı ve Mersin milletvekili adayı Nureddin Nebati, AK Parti’nin Anamur İlçe Başkanlığı önünde kurulan platformdan Mersin halkına hitap etti. 14 Mayıs seçimlerine yönelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Nebati, 7’li masaya yönelik “Onların Recep Tayyip Erdoğan’ı olmadığı için vizyonu da yok” ifadelerini kullandı. Bakan Nebati ayrıca, Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı ve Mersin milletvekili adayı Nureddin Nebati, AK Parti'nin Anamur İlçe Başkanlığı önünde kurulan platformdan vatandaşlara seslendi.
14 Mayıs seçimlerine yönelik gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, Başkan Erdoğan'dan Mersin halkına selamlar getirdiğini belirtti. Bakan Nebati "Onların Recep Tayyip Erdoğan'ı olmadığı için vizyonu da yok" açıklamasında bulunarak, milli değerlere karşı düşmanlık besleyen 7'li masaya yönelik tepkisini dile getirdi.
Bakan Nebati ayrıca, Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de adaylıktan çekilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı ve Mersin milletvekili adayı Nureddin Nebati'nin öne çıkan açıklamaları:
"SEN SANATÇIDAN NE İSTİYORSUN"
"(Anamur'daki hortum) Hasarın hızla karşılanması için Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bizlerin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve AFAD'ımızın hep birlikte çalışmasıyla inşallah gereğini yapacağız"
"Sanatçı eğer CHP diyorsa büyük sanatçı. Sanatçı AK Parti, Cumhur İttifakı diyorsa hemen bunlar ezik diye bastırırlar. Hani sizde baskı, mahalle baskısı yoktu? Sen sanatçıdan ne istiyorsun? Üzerine üzerine gittiler. Şimdi o dava açıyor"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 Mayıs'ta Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan hortumla oluşan hasara ilişkin, "Hasarın hızla karşılanması için Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bizlerin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve AFAD'ımızın hep birlikte çalışmasıyla inşallah gereğini yapacağız." dedi.
"HASARIN HIZLA KARŞILANMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini, ilk günden beri Mersin'in, kendilerini bağrına bastığını belirten Nebati, "Bir ev sahipliği yaptılar, 'Allah'ım, ne güzel bir memlekete düştüm' dedim. Öyle bir memleket ki her yerine kucağını açmış, birlikte üretmiş, çalışmış. Onun için biz de çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.
Mersin'de 6 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kentte yapılan mitingi hatırlatan Nebati, o günkü yağmura rağmen herkesin orada reisini beklediğini söyledi.
Bir afet olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anında görev verdiğini aktaran Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremler ve selin etkilediği Şanlıurfa'daki çalışmalarını anlattı.
Nebati, 6 Mayıs'ta Anamur'da fırtınayla oluşan hortumun tarımsal alanlarda, bina, eşya ve araçlarda meydana getirdiği hasarın 149 milyon lira olduğunu belirterek, "Hasarın hızla karşılanması için Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bizlerin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve AFAD'ımızın hep birlikte çalışmasıyla inşallah gereğini yapacağız." diye konuştu.
"ÇOK İSTİYORSAN GEL SANA BİR TUR VEREYİM"
Mersin'e Togg ile geldiğini hatırlatan Nebati, "Bize haber saldılar, 'sen de Togg'la mı hava atıyorsun'. Cevap verdik, 'biz Mersin'e kavga etmeye değil, hizmet etmeye geldik, eğer çok istiyorsan gel sana bir tur vereyim'. Şimdi, kusura bakmayın, bunlar hep konuşurlar." ifadelerini kullandı.
"ONLARIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I OLMADIĞI İÇİN VİZYONU DA YOK"
Türk mühendisi, gemisi ve çalışanlarıyla Karadeniz'de doğal gazı bulduklarını ve çıkarttıklarını anımsatan Nebati, "Bunlar ne dediler; 'gazı Putin gönderiyor'. Niye? Çünkü onların Recep Tayyip Erdoğan'ı olmadığı için vizyonu da yok." diye konuştu.
Bakan Nebati, kamu işçisi maaşına yüksek bir fiyat artışı yapıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün memurlara da müjde verdiğini hatırlattı.
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın Mersin'de konser verdiğini anımsatan Nebati, şöyle devam etti:
"Adam konser vermiş. Konser verirken ben yanına çıkmışım. Bana da 'Baba Nureddin, baba bakan' diye hitap etmiş, destek vermiş. Adama yapmadıklarını bırakmadılar. Sanatçı eğer CHP diyorsa büyük sanatçı. Sanatçı AK Parti, Cumhur İttifakı diyorsa hemen bunlar ezik diye bastırırlar. Hani sizde baskı, mahalle baskısı yoktu? Sen sanatçıdan ne istiyorsun? Üzerine üzerine gittiler. Şimdi o dava açıyor. Gereğini de yapacaklar."
"ALLAH'TAN, İNSANDAN KORKMUYORLAR"
Nebati, seçimlerin demokratik yarış olduğunu belirterek, muhalefetin günlerdir Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye baskı yaptığını vurguladı.
Kendilerinden ayrılıp Millet İttifakı'na gidenlere hakaret etmediklerini, kaset oyunu yapmadıklarını ve kumpas kurmadıklarını anlatan Nebati, şunları kaydetti:
"Geçen dönemde aday olarak gösterdiğin ve 'tamam bu iş bitti, biz başkan seçtirmeyeceğiz' diyen ortaklarınla karşımıza çıkıp onu desteklediğinde iyiydi de 'ben bağımsız aday olarak çıkacağım' dediğinde nasıl oluyor da aylardır bu zata eziyet ediyorsun. Adamı AK Parti'li yaptılar, adamı affedersiniz kasetlerle, resimlerle öyle bir hale getirdiler ki Allah'tan, insandan korkmuyorlar. Aile mefhumundan çekinmiyorlar. Bir insanın üzerine aile içi ve çoğu da yalan yanlış olan şeylerle gidilir mi? Çünkü hayatları kasetle gelip kasetle gitmek üzerine kurulu. Hayatları kumpas kurmak, yalan dolan ve iftira etmek üzerine kurulu. Zavallı 'ben (adaylıktan) çekiliyorum' dedi. Niye? Çünkü 'bunlar kaybedecekler, kaybettiklerinde de bütün sorumluluğu benim üzerime atacaklar' diye çekildi. Allah'tan korkmuyorsunuz değil mi? Hangi hakla sahte videolarla bu adamın üzerine gittiniz? Hangi hakla bir insanın özel hallerine girdiniz ki sahte, sahte olduğunu bilerek söylüyorum. Niye yapıyorsun? Çünkü sen kasetle geldin ancak kaset işleriyle işlerini yapmayı bilirsin."
Programa, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve bazı milletvekili adayları da katıldı.
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