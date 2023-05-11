Bakan Nebati’den Mersin’de 7’liye salvo: Onların Recep Tayyip Erdoğan’ları yok! Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi...

"SEN SANATÇIDAN NE İSTİYORSUN"

"(Anamur'daki hortum) Hasarın hızla karşılanması için Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bizlerin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve AFAD'ımızın hep birlikte çalışmasıyla inşallah gereğini yapacağız"

"Sanatçı eğer CHP diyorsa büyük sanatçı. Sanatçı AK Parti, Cumhur İttifakı diyorsa hemen bunlar ezik diye bastırırlar. Hani sizde baskı, mahalle baskısı yoktu? Sen sanatçıdan ne istiyorsun? Üzerine üzerine gittiler. Şimdi o dava açıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 Mayıs'ta Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan hortumla oluşan hasara ilişkin, "Hasarın hızla karşılanması için Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bizlerin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve AFAD'ımızın hep birlikte çalışmasıyla inşallah gereğini yapacağız." dedi.