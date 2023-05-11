FETÖ-CHP kumpasına boyun eğdi! Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi dünya basınında
FETÖ-CHP kumpasına boyun eğen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. İnce'nin açıklaması dünya basınında geniş yer buldu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.
İnce, 'Bunu memleketim için yapıyorum. Saraydan para aldı, çekilemez diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan, bu sahte dekontlardan montajlardan korktuğum falan yok' dedi.
Seçim sürecinde Türkiye'yi yakından takip eden Haber ajansları İnce'nin açıklamalarını 'acil' kodu ile duyurdu.
'Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce seçimden çekildi' başlığını tercih eden İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) haberinde şu ifadelere yer verdi;
'İnce Cumhurbaşkanlığı seçimi için dört adaydan biriydi. Ancak anketlerde oyları yüzde 2'si civarında dolaştığını gösteren 59 yaşındaki İnce, hiçbir zaman gerçek bir yarışmacı olmadı.'
Katar merkezli Al Jazeera 'bir çevrimiçi karalama kampanyasının hedefi haline geldikten sonra kararını açıkladı' dedi.
CNN International 'Oy oranları düşük olan İnce, kendisine yönelik iftira kampanyası olarak nitelendirdiği sürecin ardından geri çekildi' dedi.
'Türkiye Seçimleri: Cumhurbaşkanlığı adayı İnce yarıştan çekildi' başlığı ile çıkan Al Monitor haberinde İnce'nin 'Bahane kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçim sabahı bütün suçu bize atarlar, mazeretleri yok' ifadesine yer verdi.
Barron's İnce'nin 2018 Cumhurbaşkanlık seçimlerinde yüzde 30'un üzerinde oy aldığını hatırlattı.
Haberde 'İnce, seçime girdiği için muhalefetin sert eleştirilerine maruz kaldı' denildi.
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