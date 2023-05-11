Eski CHP’li vekiller İnce’ye yönelik kaset kumpasında ateş püskürdü: “Kılıçdaroğlu CHP’yi FETÖ ile dizayn ediyor”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntülerin sosyal medya üzerinden servis edilmesi üzerine 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığından çekildiğini açıkladı.

Muharrem İnce yaptığı açıklamada, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi. İnce "Memleket Partisine her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" diyerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olmayacağını açıklamıştı.

İnce'nin adaylıktan çekilmesine sebep olan olay, akıllara eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasını getirdi. Baykal da kaset kumpasının ardından genel başkanlıktan istifa etmiş ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirilmişti. CHP'li eski vekiller, İnce'ye kurulan kumpasın FETÖ işi olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için yapılan bir hamle olarak değerlendirdi.