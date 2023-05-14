AK Parti 14 MAYIS OY ORANI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları açıklandı mı? Hangi parti yüzde kaç oy aldı?
14 Mayıs seçimleriyle birlikte ülke oy oranları ve seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine hazırlanıyor. Vatandaşlar şimdiden "AK Parti 14 Mayıs seçim sonuçları yüzde kaç oy aldı?" araştırmalarına başladı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını ahaber.com.tr'den eksiksiz takip edebilirsiniz.
14 Mayıs seçimleriyle birlikte ülke oy oranları ve seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine hazırlanıyor. Vatandaşlar şimdiden "AK Parti 14 Mayıs seçim sonuçları yüzde kaç oy aldı?" araştırmalarına başladı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını ahaber.com.tr'den eksiksiz takip edebilirsiniz.
AK PARTİ CUMHUR İTTİFAKI SEÇİM SONUÇLARI 2023
AK Parti Cumhur İttifakı seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.
14 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başlandığında partilerin seçim oy oranlarını anlık canlı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
14 MAYIS PAZAR OY KULLANMA SAATLERİ
Tüm yurtta, oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.
KAÇ SEÇMEN OY KULLANACAK?
Yurtiçi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Bunların 60 milyon 697 bin 843'ü yurtiçi seçmen. 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek.
14 MAYIS SEÇİM VE OY VERME DETAYLARI!
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki 156 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Bu temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihe kadar oy kullanamayan yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 gümrük kapısında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy verebilecek. Gümrüklerde 24 saat oy verme işlemi devam edecek.
OYUMUN GEÇERSİZ OLMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIM?
Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.
Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.
İKİNCİ TURDA OY KULLANIMI
İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.
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