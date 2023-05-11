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Muharrem İnce neden adaylıktan çekildi? Okan Müderrisoğlu A Haber'de yorumladı: FETÖ artık son kozlarını oynuyor

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
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Muharrem İnce neden adaylıktan çekildi? Okan Müderrisoğlu A Haber’de yorumladı: FETÖ artık son kozlarını oynuyor

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine sadece 2 gün kalırken FETÖ tarafından düzenlenen kaset kumpası sonrası Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. İnce kendisine FETÖ ve PKK'lıların 45 gündür saldırdığını söylerken "Hiçbir bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklardı" ifadeleriyle adaylıktan çekildi. Bu gelişmeleri A Haber ekranlarında yorumlayan Gazeteci Okan Müderrisoğlu FETÖ'nün artık son kozlarını oynadığını belirtirken "Düşmanımın düşmanı dostumdur stratejisiyle elinden geleni ardına koymuyor. Kaset kumpasıyla CHP’nin başına gelen bir ismi, bu millet kaset kumpasıyla devletin başına getirmez" ifadelerini kullandı. Müderrisoğlu ayrıca İnce'nin koalisyona katılmasına ilişkin "Sofrada o kadar çok yenildi ki Muharrem İnce'ye tabakları kaldırmak kalacaktır." dedi. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru adım adım yol alırken bu önemli seçime sadeece 2 gün kaldı.

Seçimler öncesi adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da destekleyen FETÖ tarafından düzenlenen kaset kumpası sonrası adaylar Muharrem İnce seçimlerden resmen çekildiğini açıkladı.

"FETÖ'CÜLER VE PKK'LILAR SALDIRIYOR"

İnce bugün adaylıktan çekildiğini duyururken "Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla. İstedikleri kadar montaj yapsınlar. Bu montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan ciplerden korktuğum yok." ifadelerini kullandı.

"CHP KAYBEDİNCE SEÇİM SABAHI SUÇU BİZE ATACAKTI"

İnce ayrıca yaptığı açıklamada CHP'ye yüklenerek "Hiçbir bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklardı" dedi.

KILIÇDAROĞLU İTTİFAKA DAVET ETTİ

Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında İnce'ye ittifaka katılması için çağrı yaptı fakat İnce bu çağrıyı şu ana kadar yanıtsız bıraktı.

Bu gelişmeler yaşanırken A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Okan Müderrisoğlu yaşanan süreci değerlendirdi.

FETÖ ARTIK SON KOZLARINI OYNUYOR

FETÖ'yü yeniden ele almak ve bunun ne büyük bir problem olduğunu düşünmek lazım. Artık son kozlarını oynuyorlar. Düşmanımın düşmanı dostumdur stratejisiyle elinden geleni ardına koymuyor.

AÇIK BİR HEDEF ŞAŞIRTMA VAR

Amaca ulaşmak için işbirliğinden hiçbir şeyden imtina etmiyorlar. Burada açık bir hedef şaşırtma var. Bir perdeleme operasyonu var. Burada FETÖ tarzı istihbarat örgütü metoduyla çalışan örgütlerin başında geliyor.

OPERASYONEL SİYASİ LİNÇ KÜLTÜRÜ

Bunu operasyonel siyasi linç kültürü diye tanımlıyorum. Akşener'in 3 gün, İnce'nin de 45 gündür yaşadıkları bize önümüzdeki dönemde siyasetin etkilenme biçiminde hangi araçların kullanıldığı konusunda bilgiler veriyor.

İNCE ANCAK MASADA KALAN TABAKLARI KALDIRIR

Burada eleştirilen dezenformasyon yasası devreye girdi. Yaklaşık 40 milyon kişinin takip ettiği hesaplar bunlar. Kılıçdaroğlu İnce'yi masaya değil sofraya davet ediyor. Sofrada o kadar çok yenildi ki Muharrem İnce'ye tabakları kaldırmak kalacaktır. Bunlar timsah gözyaşlarıdır.

OLAYLARA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnce'nin çekilmesine neden olan maddelere ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İnce 45 günde yaşadıklarını 45 yıl boyunca da ona yaşatılacağını gördü. Gelince farklı gidince farklı. Siyasetteki ikiyüzlülüğü bu olay ifade etti.

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