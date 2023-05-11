Muharrem İnce neden adaylıktan çekildi? Okan Müderrisoğlu A Haber’de yorumladı: FETÖ artık son kozlarını oynuyor

OPERASYONEL SİYASİ LİNÇ KÜLTÜRÜ

Bunu operasyonel siyasi linç kültürü diye tanımlıyorum. Akşener'in 3 gün, İnce'nin de 45 gündür yaşadıkları bize önümüzdeki dönemde siyasetin etkilenme biçiminde hangi araçların kullanıldığı konusunda bilgiler veriyor.

İNCE ANCAK MASADA KALAN TABAKLARI KALDIRIR

Burada eleştirilen dezenformasyon yasası devreye girdi. Yaklaşık 40 milyon kişinin takip ettiği hesaplar bunlar. Kılıçdaroğlu İnce'yi masaya değil sofraya davet ediyor. Sofrada o kadar çok yenildi ki Muharrem İnce'ye tabakları kaldırmak kalacaktır. Bunlar timsah gözyaşlarıdır.