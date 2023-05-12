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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 46 kaçak göçmen kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2023
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Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Son dakika haberleri... Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edillen lastik bot içindeki 46 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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