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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı

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Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’ye ait olduğu iddia edilen paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine "şantaj", "tehdit" ve "belgede sahtecilik" suçlarından resen soruşturma başlattı.

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