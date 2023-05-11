Kılıçdaroğlu işbirlikçisi FETÖ'cüleri aklamak için Rusya'yı suçladı! İnce'ye yönelik kaset kumpasının arkasındaki gerçek ne?
Seçimlere artık çok az bir süre kalırken FETÖ, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi için sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya denedi. Günlerdir İnce'yi hedef alan paylaşımlar yapılırken İnce yaptığı açıklamada "Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla." ifadelerini kullanarak adaylıktan çekildiğini duyurdu. FETÖ'nün kaset kumpası ile CHP koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ise yaşanan bu olay sonrası Rusya'ya yıkarak terör örgütünü aklamaya kalktı. Kılıçdaroğlu "Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Elinizi Türk’ün devletinden çekin." ifadelerini kullanarak FETÖ'ye destek çıktı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru adım adım ilerlerken ikinci "17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi" kumpaslarını hafızalara getiren bir siyasi olaya tanıklık etti.
2.KASET KUMPASI!
7'li koalisyona ve Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen FETÖ, Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'ye yeni bir kaset kumpası kurmaya kalkarak adaylıktan çekilmesini sağladı.
"FETÖ'CÜLER VE PKK'LILAR SALDIRIYOR"
İnce bugün adaylıktan çekildiğini duyururken "Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla. İstedikleri kadar montaj yapsınlar. Bu montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan ciplerden korktuğum yok." ifadelerini kullandı.
"CHP KAYBEDİNCE SEÇİM SABAHI SUÇU BİZE ATACAKTI"
İnce ayrıca yaptığı açıklamada CHP'ye yüklenerek "Hiçbir bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklardı" dedi.
"FETÖ'CÜ AŞAĞILIK TERÖRİSTLERLE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"
FETÖ'cü aşağılık teröristlerle ömrünün sonuna kadar mücadele edeceğini söyleyen İnce, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz?" diyerek isyan etmişti.
KILIÇDAROĞLU İTTİFAKA DAVET ETTİ
Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında İnce'ye ittifaka katılması için çağrı yaptı fakat İnce bu çağrıyı şu ana kadar yanıtsız bıraktı.
CHP'LİLER BİLE İTİRAF ETTİ
FETÖ'nün kumpasına ilişkin açıklama yapan CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil, "FETÖ infaz ediyor, CHP'liler seviniyor, ama gene de siz bilirsiniz tabii" ifadelerini kullanırken yaşananları adeta itiraf etti.
BAY KEMAL FETÖ TEZGAHINI RUSYA'YA YIKTI
Kılıçdaroğlu tüm okların üzerine toplanmasının ardından "FETÖ" ile işbirliği yaptığını gizlemek için yaşananları Rusya'nın üzerine yıktı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız." ifadelerini kullandı.
İŞBİRLİKÇİSİ FETÖ'CÜLERİ AKLAMAK İÇİN KOLLARI SIVAMIŞ
Gazeteci Nedim Şener, "İşbirlikçisi FETÖ'cüleri aklamak için kolları sıvamış. Allah bu milleti böyle utanmazlıktan korusun." diyerek 7'li koalisyonun küresel çete, FETÖ ve HDPKK tarafından desteklenen adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.
"FETÖ-CHP KASET ŞANTAJI BAŞARILI OLDU!"
İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklamasına sosyal medya tepki yağarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "FETÖ-YCHP kaset şantajı başarılı oldu! Memleket Partisinin fedakar ve cefakar örgütleri ve tabanı böyle bir sonu hiç ama hiç haketmedi!" dedi.
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