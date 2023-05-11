Kılıçdaroğlu işbirlikçisi FETÖ’cüleri aklamak için Rusya’yı suçladı! İnce’ye yönelik kaset kumpasının arkasındaki gerçek ne?

CHP'LİLER BİLE İTİRAF ETTİ

FETÖ'nün kumpasına ilişkin açıklama yapan CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil, "FETÖ infaz ediyor, CHP'liler seviniyor, ama gene de siz bilirsiniz tabii" ifadelerini kullanırken yaşananları adeta itiraf etti.

BAY KEMAL FETÖ TEZGAHINI RUSYA'YA YIKTI

Kılıçdaroğlu tüm okların üzerine toplanmasının ardından "FETÖ" ile işbirliği yaptığını gizlemek için yaşananları Rusya'nın üzerine yıktı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız." ifadelerini kullandı.