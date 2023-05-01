Bakan Kurum: “Kılıçdaroğlu’na cevap versin desek inanın veremez”

"TOKİ, 1984-2002 ARASINDA 18 YILDA SADECE 43 BİN KONUT YAPTI"

Bakan Kurum, "Son dönemde bakıyoruz, bugüne kadar TOKİ'nin adını hiçbir zaman hayırlı bir şekilde anmayanlar, sürekli küçümseyenler; bugün TOKİ'yi dillerinden düşürmüyorlar. Nedenini söyleyeyim mi? Çünkü depremlerde tek bir TOKİ binası yıkılmadı. Orada 143 bin konutta yaşayan yaklaşık 600 bin vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Şimdi, Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış TOKİ başka işlerle uğraşıyor diyor. TOKİ başka ne işle uğraşıyormuş Kılıçdaroğlu cevap versin desek, inanın veremez. TOKİ, 1984-2002 arasında 18 yılda sadece 43 bin konut yaptı. Ne demişler, 'at sahibine köre kişner' Son 21 yılda TOKİ kaç konut yaptı? Tam 1 milyon 200 bin. Okullardan aile sağlık merkezlerine, üniversite kampüslerinden spor komplekslerine kadar 37 bin de sosyal donatı inşa etti. 81 ilimize milyonlarca metrekare millet bahçesi kazandırdı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na soruyorum. 5 yıldır Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de büyükşehir belediyeleri sizde, peki kaç konut inşaatı başlattınız? Mesela, Kartal'da kaç konut inşa ettiniz? Bunlar üretemez ancak boş vaatler sunar" ifadelerini kullandı.

KURUM, ABDİ İPEKÇİ SPOR KOMPLEKSİ TOKİ ŞANTİYESİNİ ZİYARET ETTİ

Bakan Kurum, mitingin ardından Zeytinburnu'ndaki Abdi İpekçi Spor Kompleksi TOKİ şantiyesindeki işçilerle akşam yemeğinde buluştu. Kurum, 1 Mayıs dolayısıyla işçilere yerli otomobil Togg'un anahtarını vererek, tur attırdı. Bakan Kurum, "TOKİ'mizin, İller Bankamızın, tüm birimlerimizin binlerce şantiyesinde; sıcak yuvalar bir an önce bitsin, millet bahçelerimizde bir an önce yavrularımız koşsun diye gece gündüz çalışan, kendi evlerinden, yavrularından fedakârlık eden tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde bugün; alın teriyle, emeğiyle evine ekmek götüren sizlerin, tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü gönülden tebrik ediyorum. Bugün yaptığımız dev eserlerin gizli kahramanları işçi kardeşlerimizdir, sizlersiniz. İstanbul'da 1,5 milyon yeni yuvayı yapacak olan; depremden etkilenen 11 ilimizdeki 650 bin konutu yapan gizli kahramanlarımızın hakkını asla ödeyemeyiz. Sizlerle gurur duyuyorum, sizin mesai arkadaşınız olmaktan şeref duyuyorum" dedi.

"10 BİN KİŞİLİK SEYİRCİ KAPASİTESİ VAR"

Bakan Kurum, "Şu anda bulunduğumuz ve sizlerin emek vererek yeniden inşa ettiği, Abdi İpekçi Spor Salonumuz nice başarılara imza atmış, nice zaferlere şahit olmuş, nice tarihi anlara tanıklık etmiş bir yerdir. Açıldığı 1989 yılından itibaren sayısız başarılı organizasyona ev sahipliği yapmış, yüzlerce basketbol yıldızının parkesinde ter döktüğü ve en önemlisi de milletimizin gururu 12 Dev Adam'ın müsabakalarının yapıldığı bir merkezdir. İşte bizim için böyle bir anlamı olan Abdi İpekçi Spor Salonumuzu yenileme kararı aldık. Ve eskisini yıkarak yerine çok daha güzel, çok daha modern yeni bir spor kompleksi inşa ediyoruz. Türkiye'nin son yıllarda basketboldaki başarılarını taçlandıracak muhteşem bir uluslararası basketbol sahası yapıyoruz. İnşallah 150 bin metrekare inşaat alanına sahip Abdi İpekçi Spor Kompleksimiz tamamlandığında; 37 bin metrekare salon alanıyla, 10 bin kişilik seyirci kapasitesiyle sınıfında en ileri özelliklere sahip olacak. Yine 7 bloktan oluşan bu tesisimizde; 450 araçlık otopark, basketbol sahası, spor salonu, toplantı salonu, sığınaklar, restoranlar, ofisler, kütüphaneler, mescitler yer alacak. Bununla beraber 20 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip olacak" diye konuştu.

"BİZ HER İŞTE OLDUĞU GİBİ ONLARA PABUÇ BIRAKMADIK"

Yemeğin ardından şantiye sahasında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, "Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yenilenmesi için çalışma başlattık. Burada Türk sporu, sporcusunun geleceği adına çok önemli bir tesisin yapılma süreci başladı. İstanbul'umuza değer katacak bu projenin inşa süreci gece gündüz devam ediyor. Kaba inşaatlarımız tamamlanmak üzere önümüzdeki yıl şubat ayında spor salonumuza en yeni haliyle kavuşmuş olacağız. Biz Türk sporu ve gençler için böyle güzide bir eseri İstanbul'a kazandırmak için yola çıkmıştık. İBB buranın imar planına aykırı olduğunu ve türlü türlü bahaneler öne sürerek inşaatın ilerlememesi için elinden geleni yapmıştı. Görevleri olan altyapı işlerini de yapmamıştı. Şantiyemizi mühürlemiş ve işin gecikmesi adına her türlü gayreti göstermişti. Tabi biz her işte olduğu gibi onlara pabuç bırakmadık. Yapılması gereken işleri hukuka, imar planına uygun bir şekilde yaptık" şeklinde konuştu.