Bakan Kurum: “Kılıçdaroğlu’na cevap versin desek inanın veremez”

Kartal'da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, "İstanbul bizim ruhumuz, canımız, aşkımız. Aziz İstanbul'umuza, Sultan Fatih'in torunlarına, Eyüp Sultan'ın komşularına hizmet etmek bizim için her zaman büyük bir şereftir, onurdur, gururdur. Şimdi İstanbul'un yarınını değiştirecek yüzyılın dönüşümünü başlattık. Evlatlarımızın istikbali için İstanbul'da riskli 1,5 milyon yapıyı yenilemek üzere Gaziosmanpaşa'dan ilk temellerimizi attık. Siz kıymetli kardeşlerimle el birliğiyle kentsel dönüşümü yürütelim dedik. Yarısı Bizden Kampanyası'nı başlattık. Böylece yeni yapacağımız konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. Şu ana kadar İstanbul'da kaç başvuru aldık biliyor musunuz? Şöyle rakamları açıklayayım da TOKİ'ye dil uzatan Kemal Kılıçdaroğlu milletin devletine olan itimadını, Cumhurbaşkanımıza olan güvenini Kartal'dan bir daha duysun. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 413 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 73 bine ulaştı. Bu, daha şimdiden 1,6 milyon kardeşimizin hayatı değişmeye başladı demektir. Şu an, Orhantepe Mahallemizde 14 etapta toplam 801 konut ve 150'ye yakın dükkânımızın kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz. Hamdolsun, birinci, ikinci ve on dördüncü etaplarda yer alan 250 konut ve 38 dükkânın yapımını tamamladık. Bugün de ikinci etapta hak sahiplerini belirlediğimiz 62 konutun ve 11 dükkânın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Birinci ve on dördüncü etaplar için de kardeşlerimiz bizden müjde bekliyor. En kısa sürede hak sahiplerini belirleyecek, onlara da anahtarlarını teslim edeceğiz. Yeni yuvalarımız sizlere, Kartal'ımıza, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.