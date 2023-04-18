14 Mayıs öncesi Foreign Policy'den Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim taktiği
Dünya Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlendi. Batı medyası hemen hemen her gün Türkiye'deki seçimle ilgili haberleri manşetlerine taşırken, bunların son örneği Foreing Policy'de yayınlanan analiz oldu. 7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir analiz kaleme alan FP, CHP liderine tavsiyelerde bulunurken; seçimi kaybetme riski olduğu konulara da dikkat çekti. ABD merkezli yayın organı ayrıca Kılıçdaroğlu'nun ekonomik vaatlerinin karşılık bulmadığını belirterek; Başkan Erdoğan'ın vatandaşın gözünde sorunları çözebilecek kişi olarak göründüğünü yazdı. Kılıçdaroğlu'na verilen taktikte Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakma vaadini yinelemesi gibi konular da yer aldı.
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayıma devam ederken, dünya medyası da Türkiye'de yapılacak seçimlere yakın ilgi gösteriyor. Batı medyası 2023'te dünyada yapılacak en önemli seçimin Türkiye'de olduğunu belirtirken; seçim yaklaştıkça 14 Mayıs üzerine yeni analizler de kaleme alınıyor.
KOALİSYONDA TALEP ÇATIŞMASI
ABD merkezli Foreign Policy (FP) de seçimler üzerine bir analiz yayınlarken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı ifadeler analizde yer aldı. FP'de yer alan analizde, 7'li koalisyon masasında yer alan partilerin birbirine benzemezliğine dikkat çekilirken "Laikler, İslamcı muhafazakarlar, Türk milliyetçileri ve Kürt yanlısı HDP"nin koalisyonda yer aldığı belirtildi. FP, koalisyonda yaşanan çıkar çatışmaları ve partilerin talepleri nedeniyle CHP liderinin "zorluk" yaşadığına vurgu yaptı.
ÜÇ KİLİT GRUP BELİRLEYİCİ OLACAK
Türkiye'de yapılacak seçimlerde üç kilit seçim grubunun kararının etkili olacağı belirtildi. FP, Türk milliyetçileri, Kürtler ve işçi sınıfının seçimde belirleyici olacağını dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun ekonomik vaatlerinin karşılık bulmaması ve HDP ile yapılan ittifak nedeniyle yaşadığı milliyetçilik sorunu nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybedebileceği belirtildi.
HDP İLE ORTAKLIK VURGUSU
HDP ile yapılan ittifakın milliyetçilerin tepkisini çektiğine vurgu yapan Foreign Policy, bu durum nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansını tehlikeye soktuğunu belirtti. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarını bir kenara bırakacağı, ABD'nin emrine girebileceği ve bölücü unsurlarla iş birliği yaptığı gibi konular analizde yer aldı. Analizde ayrıca PKK kanadından Kılıçdaroğlu'na gelen destek mesajlarına da dikkat çekilerek "Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) ve Türkiye'deki Kürt siyasi hareketinin önde gelen temsilcilerinin Türk basınında yer alan açıklamaları, Kılıçdaroğlu'nun Türk milliyetçileri arasındaki konumunu iyileştirmedi." ifadelerine yer verildi.
Analizde Kılıçdaroğlu ile HDP ortaklığından bahsedilirken; HDP'li Ahmet Türk'ün "Öcalan seçimden sonraki gün serbest bırakılacak", PKK elebaşı Murat Karayılan'ın "14 Mayıs'ta sadece bir cumhurbaşkanı değil, bir sistem de kurulacak." ve HDP'li Sırrı Sakık'ın "100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz." sözlerine de dikkat çekildi.
DEMİRTAŞ'I SERBEST BIRAKMA SÖZÜNÜ YİNELEMELİ
FP, Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğini garantiye alabilmek için Selahattin Demirtaş'ı ve diğer tutuklu HDP'lileri serbest bırakılacağını yinelemesi gerektiğini belirtti.
CHP'DE SADULLAH ERGİN KRİZİ
CHP'nin açıkladığı milletvekili listelerine de değinen FP, Sadullah Ergin'in listede yer almasının CHP'de büyük bir kriz yarattığına dikkat çekerken "Bazı öfkeli CHP'liler, Ergin'in yargılanması ve partiyi temsilen milletvekili seçilmemesi gerektiğini savunuyor." ifadelerine analizde yer verdi.
Kılıçdaroğlu'nun Ergin kararının CHP tabanının tepkisini çektiği ve tabanın bu nedenle Kılıçdaroğlu'na destek vermeyebileceği belirtildi.
CHP SEÇMENİ İNCE'YE KAYIYOR
Bu durumun CHP tabanında Muharrem İnce'ye kayma yapabileceği belirtilirken, İnce'nin PKK'ya karşı takındığı tutumun da ilgi çektiğini ve İnce'nin yaklaşık yüzde 7 oranında bir oy alabileceği belirtildi.
KILIÇDAROĞLU'NA SEÇİM İÇİN TAVSİYE
Foreign Policy, Kılıçdaroğlu'na seçimi kazanması için tavsiyelerde de bulunurken; HDP ile yapılan iş birliği nedeniyle milliyetçi seçmende oluşan yargının kırılmasında CHP liderinin başarısız olduğunu bildirdi. FP, Kılıçdaroğlu'na Bülent Ecevit'i örnek olarak gösterirken "Bülent Ecevit örneğinden ilham almalı. Kılıçdaroğlu, dindar muhafazakarlara açılmasıyla, Ecevit'in 1970'lerde sol ve laiklerle dindar muhafazakarları uzlaştırmaya çalışırken ortaya koyduğu geleneği bir ölçüde yeniden canlandırdı." denildi. Analizin devamında ise "Ancak Kılıçdaroğlu, hem Ecevit'in ekonomik sistemi değiştirme kararlılığından hem de milliyetçi şevkinden yoksun." sözleriyle Kılıçdaroğlu eleştirildi.
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