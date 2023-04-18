14 Mayıs öncesi Foreign Policy’den Kemal Kılıçdaroğlu’na seçim taktiği

KILIÇDAROĞLU'NA SEÇİM İÇİN TAVSİYE

Foreign Policy, Kılıçdaroğlu'na seçimi kazanması için tavsiyelerde de bulunurken; HDP ile yapılan iş birliği nedeniyle milliyetçi seçmende oluşan yargının kırılmasında CHP liderinin başarısız olduğunu bildirdi. FP, Kılıçdaroğlu'na Bülent Ecevit'i örnek olarak gösterirken "Bülent Ecevit örneğinden ilham almalı. Kılıçdaroğlu, dindar muhafazakarlara açılmasıyla, Ecevit'in 1970'lerde sol ve laiklerle dindar muhafazakarları uzlaştırmaya çalışırken ortaya koyduğu geleneği bir ölçüde yeniden canlandırdı." denildi. Analizin devamında ise "Ancak Kılıçdaroğlu, hem Ecevit'in ekonomik sistemi değiştirme kararlılığından hem de milliyetçi şevkinden yoksun." sözleriyle Kılıçdaroğlu eleştirildi.

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