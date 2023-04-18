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Kılıçdaroğlu'nun "Kandil" sessizliği! "Kandil'in adayı mısınız?" sorusuna net cevap veremedi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
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Kılıçdaroğlu’nun Kandil sessizliği! Kandil’in adayı mısınız? sorusuna net cevap veremedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den peş peşe gelen destek açıklamaları gündemdi. Kılıçdaorğlu İzmir'de bir programa katıldı ve orada kendisine açık açık "Kandil'in adayı mısınız?" diye soruldu. Kılıçdaroğlu önce güldü sonra da soruyu geçiştirdi. Konuştuğu süre boyunca bir kez bile "PKK terör örgütü" diyemedi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7'li koalisyona Frankeştayn benzetmesi yaptı. Başkan Erdoğan, “Birbirini idare edemeyen 7'li 85 milyonu nasıl yönetecek?” dedi. Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Hakkı Öcal değerlendirdi.

Türkiye artık 14 Mayıs için geri sayıma geçti. Ülke 26 gün sonra sandık başına gidecek ve yeni cumhurbaşkanı seçecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dönemde dev projeleri tek tek hizmete açarken seçim beyannamesinde Türkiye Yüzyılı'nın yeni vizyonunu ortaya koydu. Kemal Kılıçdaroğlu ise teröristlerden gelen desteğe karşı sessizliğini koruyor.

HDP destekli 7'li koalisyonun adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de bir programa katıldı ve orada kendisine açık açık "Kandil'in adayı mısınız?" diye soruldu. Kılıçdaroğlu önce güldü sonra da soruyu geçiştirdi. Konuştuğu süre boyunca bir kez bile "PKK terör örgütü" diyemedi. Başkan Erdoğan bu yapının ülkeyi yönetmeyeceğinin üstünü her seferinde çiziyor.

Öte yandan yeni dev bir proje olan piyasa değeri 1 trilyon doların üzerinde olan Karadeniz gazı artık vatandaşlara ulaşmak için hazır hale geldi. 20-21 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz gazının karaya ulaşma törenine katılacak ve yeni müjdeler verecek. Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazetesi Hakkı Öcal değerlendirdi.

Hakkı Öcal'ın öne çıkan sözleri:

"Bir insan bir kesimin adayı ise ya da bir kesim bir adayı destekliyorsa bunda utanılacak bir şey yok. Bu normal bir durum değil. Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi biliyor ki PKK kendisine oy verilmesi için Güneydoğu Anadolu'da vilayetlerde seçmene baskı yapacak. Bu oylar baskıyla gelecek özgür irade ile gelmeyecek. Bunun farkında ve bundan kaçınmaya çalışıyor. Bu yaftadan kaçıyor ama yine de oy istiyor. İstemem yan cebime koy misali bir durum var ortada. Üstü kapalı olarak birileri tarafından destekleniyor olmak halkın hoşuna gidecek mi? İşte o belli değil.

İşte bunun için Kandil ve PKK sorularını geçiştiriyor. Alakasız bir sürü şey söylüyor ve Başkan Erdoğan'ı suçlamaya kalkıyor. PKK tamamen ortadan kalksın Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı, 1940 yıllarda CHP'nin uyguladığı o baskıcı zihniyetin geri kalan izlerini de silecektir. Bu parçacıkların hayatta olma sebebi ise CHP'dir. Verilen vaatler hakkında hiçbir fikrimiz yok. Onlar kendilerine verilen vaatleri gayet iyi biliyor. Meral Akşener'de öğrenmek istedi öğrenemedi. Herkes karanlıkta duruyor. Meral Akşener "Masada HDP olmaz" diyor ama HDP'li isimler geldi listelere oturdu bunun yanında HDP senin adayına destek veriyor. Pazarlığı ne olduğunu bildiklerini düşünmüyorum.

Frankeştayn çeşitli insanlardan parçalar alarak oluşuyor ve bir yaratık. Cumhur İttifakı'nın karşısında bugüne kadar yenilemiş bir yaratığı tekrar canlandırmak ve ona hayat vermek için çok parçalı bir canavar yaratılıp başımıza geldiği zaman neler olacağını tahmin edemeyiz. Bunların bir konuda bir araya gelip anlaşması zor. Birbirlerinin gözlerini oyacaklar. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzetmesi çok haklı. Frankeştayn önce kendisini yaratan doktoru yiyecek.

HDP kapatılma durumuna karşı YSP'den seçime girecek. Kaç vekil girdiği değil onların tek derdi Erdoğan'dan kurtulmak çünkü Erdoğan'dan kurtulmak demek terörle mücadelenin durması demek. Demirtaş daha 3 gün önce 'Kılıçdaroğlu kazanırsa PKK'ya baskı yapıp silah bıraktırabiliriz' dedi daha bunlar ilişki için ne desinler. Bu şu anlama geliyor; önce Türkiye tarafı terörle mücadeleye son versin son PKK silah bıraksın. Bu korkunç tehlikeli bir durum. Bu korkunç tehlikeli bir pazarlık ve olağanüstü vatan ihaneti… Böyle bir şey olmaz PKK hiçbir zaman silah bırakmadı. PKK, Öcalan'ın silah bırakın çağrısı yaptığın günlerde Hendek savaşını başlattı. Çünkü PKK'nın varlığı Türkiye'ye bölmek başka bir amacı yok."

Kılıçdaroğlu’nun Kandil sessizliği! KILIÇDAROĞLU'NUN "KANDİL" SESSİZLİĞİ!!
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