Kılıçdaroğlu'nun "Kandil" sessizliği! "Kandil'in adayı mısınız?" sorusuna net cevap veremedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den peş peşe gelen destek açıklamaları gündemdi. Kılıçdaorğlu İzmir'de bir programa katıldı ve orada kendisine açık açık "Kandil'in adayı mısınız?" diye soruldu. Kılıçdaroğlu önce güldü sonra da soruyu geçiştirdi. Konuştuğu süre boyunca bir kez bile "PKK terör örgütü" diyemedi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7'li koalisyona Frankeştayn benzetmesi yaptı. Başkan Erdoğan, “Birbirini idare edemeyen 7'li 85 milyonu nasıl yönetecek?” dedi. Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Hakkı Öcal değerlendirdi.
Türkiye artık 14 Mayıs için geri sayıma geçti. Ülke 26 gün sonra sandık başına gidecek ve yeni cumhurbaşkanı seçecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dönemde dev projeleri tek tek hizmete açarken seçim beyannamesinde Türkiye Yüzyılı'nın yeni vizyonunu ortaya koydu. Kemal Kılıçdaroğlu ise teröristlerden gelen desteğe karşı sessizliğini koruyor.
HDP destekli 7'li koalisyonun adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de bir programa katıldı ve orada kendisine açık açık "Kandil'in adayı mısınız?" diye soruldu. Kılıçdaroğlu önce güldü sonra da soruyu geçiştirdi. Konuştuğu süre boyunca bir kez bile "PKK terör örgütü" diyemedi. Başkan Erdoğan bu yapının ülkeyi yönetmeyeceğinin üstünü her seferinde çiziyor.
Öte yandan yeni dev bir proje olan piyasa değeri 1 trilyon doların üzerinde olan Karadeniz gazı artık vatandaşlara ulaşmak için hazır hale geldi. 20-21 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz gazının karaya ulaşma törenine katılacak ve yeni müjdeler verecek. Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazetesi Hakkı Öcal değerlendirdi.
Hakkı Öcal'ın öne çıkan sözleri:
"Bir insan bir kesimin adayı ise ya da bir kesim bir adayı destekliyorsa bunda utanılacak bir şey yok. Bu normal bir durum değil. Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi biliyor ki PKK kendisine oy verilmesi için Güneydoğu Anadolu'da vilayetlerde seçmene baskı yapacak. Bu oylar baskıyla gelecek özgür irade ile gelmeyecek. Bunun farkında ve bundan kaçınmaya çalışıyor. Bu yaftadan kaçıyor ama yine de oy istiyor. İstemem yan cebime koy misali bir durum var ortada. Üstü kapalı olarak birileri tarafından destekleniyor olmak halkın hoşuna gidecek mi? İşte o belli değil.
İşte bunun için Kandil ve PKK sorularını geçiştiriyor. Alakasız bir sürü şey söylüyor ve Başkan Erdoğan'ı suçlamaya kalkıyor. PKK tamamen ortadan kalksın Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı, 1940 yıllarda CHP'nin uyguladığı o baskıcı zihniyetin geri kalan izlerini de silecektir. Bu parçacıkların hayatta olma sebebi ise CHP'dir. Verilen vaatler hakkında hiçbir fikrimiz yok. Onlar kendilerine verilen vaatleri gayet iyi biliyor. Meral Akşener'de öğrenmek istedi öğrenemedi. Herkes karanlıkta duruyor. Meral Akşener "Masada HDP olmaz" diyor ama HDP'li isimler geldi listelere oturdu bunun yanında HDP senin adayına destek veriyor. Pazarlığı ne olduğunu bildiklerini düşünmüyorum.
Frankeştayn çeşitli insanlardan parçalar alarak oluşuyor ve bir yaratık. Cumhur İttifakı'nın karşısında bugüne kadar yenilemiş bir yaratığı tekrar canlandırmak ve ona hayat vermek için çok parçalı bir canavar yaratılıp başımıza geldiği zaman neler olacağını tahmin edemeyiz. Bunların bir konuda bir araya gelip anlaşması zor. Birbirlerinin gözlerini oyacaklar. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzetmesi çok haklı. Frankeştayn önce kendisini yaratan doktoru yiyecek.
HDP kapatılma durumuna karşı YSP'den seçime girecek. Kaç vekil girdiği değil onların tek derdi Erdoğan'dan kurtulmak çünkü Erdoğan'dan kurtulmak demek terörle mücadelenin durması demek. Demirtaş daha 3 gün önce 'Kılıçdaroğlu kazanırsa PKK'ya baskı yapıp silah bıraktırabiliriz' dedi daha bunlar ilişki için ne desinler. Bu şu anlama geliyor; önce Türkiye tarafı terörle mücadeleye son versin son PKK silah bıraksın. Bu korkunç tehlikeli bir durum. Bu korkunç tehlikeli bir pazarlık ve olağanüstü vatan ihaneti… Böyle bir şey olmaz PKK hiçbir zaman silah bırakmadı. PKK, Öcalan'ın silah bırakın çağrısı yaptığın günlerde Hendek savaşını başlattı. Çünkü PKK'nın varlığı Türkiye'ye bölmek başka bir amacı yok."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT kapsamında küme genişledi! Sigorta girişi 1999-2000-2001 olanlar dikkat! Eksik prime ilaç olacak! Borçlanma, ihya ve isteğe bağlı ödeme...
- AKKA'yı düşmana zindan eden 90 yaşındaki Osmanlı paşası! Napolyon'u zaferleriyle sinirden deliye döndürdü! "Eğer Türkler beni durdurmasaydı…"
- 900 üründe fiyatlar değişmeyecek! Bayram alışverişi yapacaklar dikkat! Gıda ve temizlik ürünleri... 1 ay kampanya...
- Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MEB Öğretmen mülakat sonuçları belli oldu mu?
- 2023 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 1.2.3.4. sınıf sonuç ekranı açıldı mı? Bireysel değerlendirme sınavına hak kazananlar...
- TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? 500 TL başvuru ücreti kaç gün sonra yatar? Ziraat Bankası, Halkbank...
- Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?
- Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgula! 18 Nisan e- Devlet sözleşmeli öğretmenlik il il mülakat listesi! ilkatama.meb.gov.tr...
- 15.6 milyon emekliye bayram şekeri olacak! Yatmaya başladı, zamlı olarak ödeniyor! Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK... 18 -19 Nisan tarihlerinde...
- Asgari Ücret Ara Zammı 2023 | 7 milyona Bayram ettirecek %20-30-40'lık artış tablosu! Net+brüt hesabı kalem kalem yapıldı!
- 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak 2023? EGM 10 bin polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? Duyuru sayfası...
- 2023 Ramazan ayının SON TERAVİH NAMAZI | Ne zaman, hangi gün kılınacak? Teravih bugün son mu?