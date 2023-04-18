Kılıçdaroğlu'nun "Kandil" sessizliği! "Kandil'in adayı mısınız?" sorusuna net cevap veremedi

Hakkı Öcal'ın öne çıkan sözleri:

"Bir insan bir kesimin adayı ise ya da bir kesim bir adayı destekliyorsa bunda utanılacak bir şey yok. Bu normal bir durum değil. Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi biliyor ki PKK kendisine oy verilmesi için Güneydoğu Anadolu'da vilayetlerde seçmene baskı yapacak. Bu oylar baskıyla gelecek özgür irade ile gelmeyecek. Bunun farkında ve bundan kaçınmaya çalışıyor. Bu yaftadan kaçıyor ama yine de oy istiyor. İstemem yan cebime koy misali bir durum var ortada. Üstü kapalı olarak birileri tarafından destekleniyor olmak halkın hoşuna gidecek mi? İşte o belli değil.