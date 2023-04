CHP’de kaos! 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu partiye öldürücü darbeyi vurdu | ’Asıl kıyamet 9 Nisan’da kopacak’

DEVA PARTİSİ'NİN TABANI RAHATSIZ

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'dan son kulis bilgilerini aktardı. Yeşiltaş, "DEVA Partisi'nin tabanında rahatsızlığın olduğunu söyleyebiliriz. Hatta genel merkeze de yoğun bir baskı var. İlerleyen dakikalarda veya saatlerde DEVA Partisi'nden biz CHP'nin listesinde seçime girmiyoruz şeklinde de bir açıklama gelebilir çünkü tam anlamıyla netleşmiş değil her an her şeyin olabildiği bir süreci yaşıyoruz açıkçası." ifadelerini kullandı.