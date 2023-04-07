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CHP'de kaos! 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu partiye öldürücü darbeyi vurdu | 'Asıl kıyamet 9 Nisan'da kopacak'

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 07.04.2023 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
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CHP’de kaos! 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu partiye öldürücü darbeyi vurdu | ’Asıl kıyamet 9 Nisan’da kopacak’

Krizlerin merkez üssü haline gelen 7'li koalisyonda beklenen gelişme yaşandı. DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin CHP listelerinden seçime gireceği netleşti. Günler öncesinden bunun zeminini hazırlayıp parti teşkilatlarında temayül yoklaması yaptırmayan Kılıçdaroğlu, böylelikle birçok CHP'li siyasiyi de listesinden tasfiye etmiş oldu. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'dan son kulis bilgilerini aktardı. Yeşiltaş, DEVA Partisi'nin tabanındaki rahatsızlıktan bahsetti ve önümüzdeki saatlerde partiden "Biz CHP'nin listesinde seçime girmiyoruz" şeklinde bir açıklama gelebileceğini belirtti. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin "ittifak içinde ittifak" görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Hem Saadet Partisi hem de DEVA Partisi kendi amblemi altında birleşme konusunda ısrar edince müzakereler çıkmaza girdi.

İYİ Parti'nin de kendi listelerine dışarıdan isim kabul etmemesi sebebiyle CHP aday listesini 4 partiye açtı.

Seçimden sonra sonuç ne olursa olsun partisiyle ilişiği kesilmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun aldığı bu karar, CHP'li birçok siyasiyi adaylık yarışında saf dışı bıraktı.

İttifakın küçük partilerine yer açabilmek için kendi teşkilatlarında sandık kurulmasına izin vermeyen Kılıçdaroğlu, genel başkan olarak son seçimi öncesi birçok CHP'li ismin üstünü çizerek kontenjanının önemli bölümünü 4 farklı partinin adaylarına ayırdı.

SEVİGEN: ASIL KIYAMET AYIN 9'UNDA KOPACAK
Önceki gün SABAH'a konuşan CHP'li eski milletvekili Mehmet Sevigen, teşkilatların yaşanan süreçten büyük rahatsızlık duyduğunu belirtmişti.

Aday listelerinin 9 Nisan'da YSK'ya teslim edileceğini hatırlatan Sevigen, "Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. CHP'de büyük istifalar olacak" diyerek Kılıçdaroğlu'nun içine düşeceği krizi gözler önüne sermişti.

DEVA PARTİSİ'NİN TABANI RAHATSIZ

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'dan son kulis bilgilerini aktardı. Yeşiltaş, "DEVA Partisi'nin tabanında rahatsızlığın olduğunu söyleyebiliriz. Hatta genel merkeze de yoğun bir baskı var. İlerleyen dakikalarda veya saatlerde DEVA Partisi'nden biz CHP'nin listesinde seçime girmiyoruz şeklinde de bir açıklama gelebilir çünkü tam anlamıyla netleşmiş değil her an her şeyin olabildiği bir süreci yaşıyoruz açıkçası." ifadelerini kullandı.

CHP'DE VEKİL LİSTESİ SAVAŞI

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Müderrisoğlu, "55 milletvekilliği üzerinden yürüyen müzakereler olduğunu duymuştuk. Özellikle DEVA ve Gelecek partilerinin grup kuracak sayıda milletvekilliği üzerinden müzakere ettiklerini biliyorduk. Grup sayısı da 20 milletvekilinden oluşuyor. Görünen bu sayının 25'i geçmeyeceği diğer 4 parti için ve 10 civarında isim alınacağı ancak bunlardan seçilebilecek yerlere garanti olarak koyulacakların sayısının 3, gösterecek performansa göre çıkabilecek milletvekili sayısının parti bazında 5'i geçmeyeceği anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

CHP’de vekil listesi savaşı CHP’DE VEKİL LİSTESİ SAVAŞI

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