CHP'de asıl kıyamet 9 Nisan'da kopacak! Teşkilatlar istifanın eşiğinde
7'li koalisyondaki diğer partilerin milletvekili adaylarına yer açabilmek için kendi içinde temayül yoklaması yapmadığı iddia edilen CHP'de fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. CHP'li isimlerin saf dışı bırakılması anlamına gelen bu tutum, teşkilatlardaki öfkeyi artırdı. CHP'li eski milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak" dedi.
Siyasi partilerin 9 Nisan'a kadar milletvekili aday listelerini YSK'ya iletmeleri gerekiyor. Bu süreçte temayül yoklamaları yapılırken, CHP'de ise dikta yönetimi bir kez daha gözler önüne serildi.
Teşkilatlarda sandık kurulmamasını sert sözlerle eleştiren Sevigen, "Diğer partilere yer açmak için CHP'nin öz evlatları dışlanıyor. Partideki tüm Atatürkçülerin üstünü çizdiler. Kemal Bey'in zihniyeti maalesef bu.
Teşkilatların rahatsız olduğunu biliyorum. Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak" şeklinde konuştu.
"İYİ PARTİLİLER OY VERMEYECEK"
Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybedeceğini söyleyen Sevigen, "Bu ülkenin kurucu partisini hangi pozisyona getirdiler? Kayyumların, KHK'ların kaldırılmasını vadediyorlar.
Yerel özerklik konuşmaları, 'PYD terör örgütü değildir' açıklamaları zaten meşhur. HDP ile yakınlaşma ortada. CHP bugün Türkiye'nin tüm değerlerini yerinden oynatmayı misyon edinen bir yapıya büründürüldü.
Mavi Vatan konusunda bile ne yapacaklarını açıklamıyorlar. Kemal Bey'e İYİ Parti'den oy çıkmaz" ifadelerini kullandı.
"İKTİDAR OLMALARI MÜMKÜN DEĞİL"
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösteren Sevigen, "Kendisi İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi.Bir millet bu kadar tahrik edilir mi? Bu kadar Erdoğan düşmanlığı olur mu? Gerçek hemen ortaya çıktı işte. Hükümeti eleştireyim derken devleti eleştiriyorlar. Böyle şey olmaz.
Meral Hanım zaten gerilen bir topluma nefret kıvılcımı çakmak üzereydi, neyse ki tutmadı. Bunların iktidara gelmeleri mümkün değil" dedi.
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdülkadir Selvi de CHP'deki liste krizleriyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Selvi, CHP'nin sol değil muhafazakar sağ ağırlıklı bir liste ile seçime girebileceğini belirtti. Ayrıca 6'lı koalisyon masasında yaşanan milletvekili pazarlığı krizine de değindi.
İşte Selvi'nin yazısından o bölüm
Milletvekili listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek.
Ondan sonra artık tek yol seçim.
Milletvekili listelerinin hazırlanmasında iktidarın da muhalefetin de işi kolay değil.
6'lı Masa'nın seçim işleri başkanları bugün çalışmalarını tamamlayıp liderlere sunacaklar. 6'lı Masa'da listeler konusundaki kriz devam ediyor. Bu yazıyı yazdığım saate kadar DEVA Partisi'nin 20 milletvekilliği talebi karşılanmamıştı.
İNCE TAKTİĞİ BABACAN'A
Kılıçdaroğlu, CHP'deki rakiplerine uyguladığı taktiği bu kez Ali Babacan'a karşı uyguluyor. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi bu taktiklerle devre dışı bırakmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını bu yöntemlerle engellemişti.
Kılıçdaroğlu'nu hafife alan hata yapar diye boşuna demiyorum.
İMAMOĞLU'NA DA UYGULAMIŞTI
Ekrem İmamoğlu'nu hem cumhurbaşkanı adayı yapmadı hem de seçim kampanyasında meydan meydan gezdirip kendi lehine propaganda yaptırıyor. Dün de Kılıçdaroğlu ile birlikte Trabzon'daydı.
TAKTİĞİ ÇÖZDÜM
Kılıçdaroğlu'nun taktiğini çözdüm. Kriz anında görüşmüyor. Zamana yayıyor. İş işten geçtikten sonra ise görüşmesine gerek kalmıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun istediği oluyor.
Şimdi aynı kural başta Ali Babacan olmak üzere diğer liderler için işliyor. Dikkat ederseniz milletvekili listeleri üzerinde çalışılmaya başlandıktan sonra Kılıçdaroğlu diğer liderlerle bir araya gelmiyor. Elbette ki bu böyle devam etmeyecek. Seçim işleri başkanları çalışmalarını tamamlayınca sıra liderlere gelecek. Ama bu kez diğer liderlerin değil Kılıçdaroğlu'nun eli güçlü.
ADAM BİZİ SATTI
Milletvekili listeleri çıkınca, "Adam bizi sattı" sözünü çok işiteceğiz. Çünkü gelen bilgilere göre diğer partiler hayal kırıklığı yaşayacaklar.
SOL DEĞİL SAĞ
Kılıçdaroğlu'na haksızlık etmek istemem. Onun da zorlukları var. Bir yandan CHP'lilere yer vermeye çalışıyor diğer yandan ittifak partilerini listelere yerleştirmeye çalışıyor. Bana gelen bilgiler CHP listelerinin sol değil sağ ağırlıklı olacağı yönünde. CHP'den laik ağırlıklı değil, muhafazakâr eksenli bir liste çıkarsa şaşırmayın.
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