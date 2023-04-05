CHP’de asıl kıyamet 9 Nisan’da kopacak! Teşkilatlar istifanın eşiğinde

TAKTİĞİ ÇÖZDÜM

Kılıçdaroğlu'nun taktiğini çözdüm. Kriz anında görüşmüyor. Zamana yayıyor. İş işten geçtikten sonra ise görüşmesine gerek kalmıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun istediği oluyor.

Şimdi aynı kural başta Ali Babacan olmak üzere diğer liderler için işliyor. Dikkat ederseniz milletvekili listeleri üzerinde çalışılmaya başlandıktan sonra Kılıçdaroğlu diğer liderlerle bir araya gelmiyor. Elbette ki bu böyle devam etmeyecek. Seçim işleri başkanları çalışmalarını tamamlayınca sıra liderlere gelecek. Ama bu kez diğer liderlerin değil Kılıçdaroğlu'nun eli güçlü.