CHP’de vekil listesi savaşı

Ortak liste kararı tesadüf mü, PKK'nın talimatı mı? 7'li koalisyonda kriz üstüne kriz sürüyor. CHP tabanı kontenjandan, DEVA ve SP tabanı logodan rahatsız. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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