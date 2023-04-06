Muhalefette liste savaşlarında son kulisler! Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber’de açıkladı

CİDDİ İTİRAZLAR VAR

Prensip olarak dört parti CHP listelerinden seçime girme kararı aldı. Burada bir sorun yaşanıyor. Prensip olarak anlaştılar ama partilerin listelerdeki yerlerine ciddi şekilde itirazları var.

BİR İSİM FETÖ'CÜ OLDUĞU İÇİN REDDEDİLDİ

Demokrat Parti'ye iki milletvekili veriliyor. Bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bir bakanlık ve iki milletvekiliği verildi. Demokrat Parti'de yeri belli olan isim Cemal Enginyurt. Diğer ismin ise FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle CHP tarafından reddedildiği iddiaları var.