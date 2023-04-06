Muhalefette liste savaşlarında son kulisler! Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de açıkladı
Türkiye'de seçimler her geçen gün yaklaşırken yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizinin ardından şimdi de liste krizi yaşanıyor. Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber ekranlarında yedili koalisyondaki liste savaşlarındaki son kulisleri paylaşırken çarpıcı ifadeler kullandı. Selvi özellikle DEVA ve Gelecek Partisi'ne yönelik yaptığı açıklamada "Prensip olarak anlaştılar ama partilerin listelerdeki yerlerine ciddi şekilde itirazları var." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken yedili koalisyonda da adaylık sonrası şimdi de vekil krizi patlak verdi.
Koalisyonda yer alan küçük partiler CHP'nin verdiğinden daha fazla milletvekili talep ederken, Kılıçdaroğlu rakamları sınırlı tutmakta direniyor.
Muhalefetteki liste savaşlarındaki son kulisleri Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber canlı yayınında aktardı.
CİDDİ İTİRAZLAR VAR
Prensip olarak dört parti CHP listelerinden seçime girme kararı aldı. Burada bir sorun yaşanıyor. Prensip olarak anlaştılar ama partilerin listelerdeki yerlerine ciddi şekilde itirazları var.
BİR İSİM FETÖ'CÜ OLDUĞU İÇİN REDDEDİLDİ
Demokrat Parti'ye iki milletvekili veriliyor. Bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bir bakanlık ve iki milletvekiliği verildi. Demokrat Parti'de yeri belli olan isim Cemal Enginyurt. Diğer ismin ise FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle CHP tarafından reddedildiği iddiaları var.
GELECEK PARTİSİ ANKETLERE BİLE GİREMEMİŞ
Gelecek Partisi'yle ilgili de bir problem var. Onlara 3 milletvekilliği verildi ancak Gelecek Partisi'nin talebi daha yüksek. CHP kamuoyu araştırması yaptırmış ve DEVA ve Gelecek Partisi'nin oyları beklenenin çok altında çıkmış. Hatta Gelecek Partisi bazı illerde anketlere bile girememiş. Gelecek Partisi İstanbul'da 3 bölgeden birer vekil talep etmiş. Bu talep CHP tarafından reddedilmiş. Kriz sürüyor.
KÜÇÜK PARTİLER CHP'YE MUHTAÇ
DEVA Partisi'nde de daha fazla vekil talebi sürüyor. Dört parti de Kılıçdaroğlu'na evet dediği için CHP alacağını aldı. Küçük partiler artık CHP'ye muhtaç. Genel başkanlar milletvekili adayı olmayacaklar. Genel başkan yardımcıları milletvekili yapılmaya çalışılıyor.
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