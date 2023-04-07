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Haberler Galeri Ortak liste talimatı PKK'dan mı geldi? 7'li koalisyonun flaş kararından önce dikkat çeken detay

Ortak liste talimatı PKK'dan mı geldi? 7'li koalisyonun flaş kararından önce dikkat çeken detay

HDP destekli 6'lı koalisyon masasında seçime günler kala sular durulmuyor. Geçtiğimiz süreçte ortak aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklanırken, son dönemde koalisyon masasında yaşanan liste krizi gün yüzüne çıkmıştı. CHP'nin parti teşkilatlarını karıştırma pahasına ortak liste seçime gidileceği açıklandı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, koalisyonda yaşanan bu gelişmeye vurgu yaparken, ortak liste kararından saatler önce terör örgütü PKK'nın sözde elebaşılarından Mustafa Karasu'nun açıklamalarına da dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:02
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Ortak liste talimatı PKK’dan mı geldi? 7’li koalisyonun flaş kararından önce dikkat çeken detay

İşte Barlas'ın "Ortak liste kararı tesadüf mü, PKK'nın talimatı mı?" başlıklı o yazısı

Dünkü Sabah Gazetesi'nde ilginç bir haber vardı. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, muhalefetin ortak listeyle seçime girmesi gerektiğini sert bir dille ilan etmiş. Karasu'nun açıklamaları şu sözlerle son buluyor: "Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır."

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Ortak liste talimatı PKK’dan mı geldi? 7’li koalisyonun flaş kararından önce dikkat çeken detay

Bu haberi okuyunca merakla 7'li koalisyon masasının ortak liste konusunda ne karar vereceğini takip etmeye başladım. Bakalım PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun sert talimatına mı uyacaklardı yoksa her parti seçime bağımsız mı girecekti?

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Ortak liste talimatı PKK’dan mı geldi? 7’li koalisyonun flaş kararından önce dikkat çeken detay

KÜÇÜK PARTİLERDE BÜYÜK HUZURSUZLUK
Dün öğle saatlerine ajanslara merakımı giderecek bir haber düştü. Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti, 14 Mayıs seçimlerine CHP listesinden gireceklerini açıkladı. Şimdi kafamı kurcalayan bir başka soru var: 7'li Masa bu ortak liste kararını PKK'nın dayatmasıyla mı aldı yoksa tamamen tesadüf mü?

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Ortak liste talimatı PKK’dan mı geldi? 7’li koalisyonun flaş kararından önce dikkat çeken detay

Bu soru çok anlamlı mı bilmiyorum. Çünkü Erdoğan nefreti ile gözleri körelmiş bu 7'li koalisyon masasının terör, PKK ve milli güvenlikle ilgili hiçbir hassasiyetinin kalmadığını düşünüyorum.

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Ortak liste talimatı PKK’dan mı geldi? 7’li koalisyonun flaş kararından önce dikkat çeken detay

Gelelim ortak liste kararına... Bu ne anlama geliyor? Partiler seçimlere kendi logolarıyla katılmayacak. Milletvekillerini CHP listelerinden aday gösterecek ve seçim çalışmalarında CHP'ye oy isteyecek?