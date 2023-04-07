Ortak liste talimatı PKK’dan mı geldi? 7’li koalisyonun flaş kararından önce dikkat çeken detay

İşte Barlas'ın "Ortak liste kararı tesadüf mü, PKK'nın talimatı mı?" başlıklı o yazısı

Dünkü Sabah Gazetesi'nde ilginç bir haber vardı. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, muhalefetin ortak listeyle seçime girmesi gerektiğini sert bir dille ilan etmiş. Karasu'nun açıklamaları şu sözlerle son buluyor: "Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır."