07 Nisan 2023, Cuma
Ortak liste talimatı PKK'dan mı geldi? 7'li koalisyonun flaş kararından önce dikkat çeken detay
HDP destekli 6'lı koalisyon masasında seçime günler kala sular durulmuyor. Geçtiğimiz süreçte ortak aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklanırken, son dönemde koalisyon masasında yaşanan liste krizi gün yüzüne çıkmıştı. CHP'nin parti teşkilatlarını karıştırma pahasına ortak liste seçime gidileceği açıklandı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, koalisyonda yaşanan bu gelişmeye vurgu yaparken, ortak liste kararından saatler önce terör örgütü PKK'nın sözde elebaşılarından Mustafa Karasu'nun açıklamalarına da dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:02
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