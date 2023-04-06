7’li koalisyonun vekil pazarlığı! Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti CHP listelerinden girecek

Ahmet Davutoğlu, "İttifak içinde Sol-seküler CHP bayrağı altında, milliyetçiler İYİ Parti bayrağı altında, üçüncü kanat olan mufazakar kanat ise ittifakta yeterince temsil edilmiyor. Meclis'e bu şekilde gidilirse üçüncü damar sıkıntısı çekilecek" dedi. CHP'de ise teşkilatlar kendilerine yer açılmazsa istifa edecek.

Öyle ki CHP'li eski milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak" ifadeleriyle krizi açık etmişti.

Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listelerinden girme kararı ile istifa dalgasının gelmesi bekleniyor.