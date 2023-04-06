7'li koalisyonun vekil pazarlığı! Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti CHP listelerinden girecek
Son dakika haberine göre Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime CHP listelerinden girecek.
CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin açık HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'li koalisyonun liste kararı CHP'de kriz çıkaracak cinsten.
4 PARTİ CHP'DEN GİRECEK
Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listelerinden girme kararı aldı.
LİSTE KRİZİ PATLAK VERMİŞTİ
Koalsiyonun ortak adayı olmak için küçük ortaklara pazarlık kapılarını sonuna kadar açan Kemal Kılıçdaroğlu, iş vekil listelerini belirlemeye gelince hem partisi tarafından hem de ortakları tarafından sıkıştırıldı.
ÖNCE DEVA SONRA GELECEK
Gelecek ve DEVA Partisi'nin grup kurabilmesi adına 20 vekil vermeyi vaat eden Kılıçdaroğlu'nun rakamı 3'e kadar düşürdüğü ve DEVA Partili yöneticilerin "Adam bizi sattı" dediği gündeme gelmişti.
9 Nisan'da kesinleşecek olan Milletvekili listeleri öncesi Ahmet Davutoğlu ise Kılıçdaroğlu'na mesaj vererek Meclis'te kendilerine daha fazla kontenjan açılması gerektiğini ima etti.
Ahmet Davutoğlu, "İttifak içinde Sol-seküler CHP bayrağı altında, milliyetçiler İYİ Parti bayrağı altında, üçüncü kanat olan mufazakar kanat ise ittifakta yeterince temsil edilmiyor. Meclis'e bu şekilde gidilirse üçüncü damar sıkıntısı çekilecek" dedi. CHP'de ise teşkilatlar kendilerine yer açılmazsa istifa edecek.
Öyle ki CHP'li eski milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak" ifadeleriyle krizi açık etmişti.
Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listelerinden girme kararı ile istifa dalgasının gelmesi bekleniyor.
KANDİL'DEN ORTAK GİRİN TALİMATI
Öte yandan Son olarak terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'dan 6+1'li koalisyona "seçime ortak liste ile girin" çağrısı gelmişti. Bu çağrı ile eşz amanlı olarak İYİ Parti ve CHP'nin seçime 10 ilde fermuar sistemle girme kararı dikkat çekmişti.
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