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CHP’de istifa dalgası geliyor! Küçük partiler CHP listesini dolduruyor

A Haber
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Giriş: 06.04.2023 08:39
Eski CHP'li Milletvekili Mehmet Sevigen, HDP’'li 7'li masada yeni bir krizin kapıda olduğunu söyledi. CHP listesinden seçime girecek küçük partilerin krize yol açacağını belirten Mehmet Sevigen, "Esas kavga 9 Nisan'da ortaya çıkacak" dedi.
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