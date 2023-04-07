7'li koalisyonda aday krizi! Ankara'dan flaş kulis: DEVA Partisi CHP'nin listesinde seçime girmiyoruz diyebilir

CHP'li isimler yerine 4 küçük partinin milletvekili adayı olması yeni krizin habercisi. Küçük partilere kaç vekil verilecek? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son kulisleri aktardı. Yeşiltaş, "DEVA Partisi’nin tabanında rahatsızlığın olduğunu söyleyebiliriz. Hatta genel merkeze de yoğun bir baskı var. İlerleyen dakikalarda veya saatlerde DEVA Partisi’nden biz CHP’nin listesinde seçime girmiyoruz şeklinde de bir açıklama gelebilir çünkü tam anlamıyla netleşmiş değil her an her şeyin olabildiği bir süreci yaşıyoruz açıkçası." dedi.

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