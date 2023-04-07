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Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyondaki ortaklarına bombardıman! "Oradan iş çıkmaz"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2023 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
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Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyondaki ortaklarına bombardıman! Oradan iş çıkmaz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının ardından Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi için başlatılan kampanya adeta bir lince dönüştü. Büyük baskı gören İnce adaylıktan çekilmezken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyondaki ortaklarına da sert sözlerle yüklendi. İnce, Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına oturtarak "Dışarda konuşulmuş, teklif yapılmış gibi açıklamalar yapıyor. Amaçları uzlaşmak değil, amaçları ikna etmek değil, amaçları imha etmek" dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 40 günden az bir süre kala, 7'li koalisyonda yaşanan kavgalar devam ederken; bir yandan da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarının cumhurbaşkanlığına aday olan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce için başlattıkları linç kampanyası sürüyor.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta Memleket Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirerek, Muharrem İnce ile görüşmüştü. Daha sonra bir televizyon programına konuk olan Kılıçdaroğlu, İnce'ye teklif yaptıklarını belirterek "Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti; teklif yapıldı" iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun yayını sürerken, Muharrem İnce'den konuyla ilgili yalanlama geldi. İnce, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından Muharrem İnce son açıklamalarıyla hem Kılıçdaroğlu'na hem de CHP liderinin koalisyondaki ortaklarına yüklendi.

"İÇERİDE HALİL İBRAHİM SOFRASI BİLE KONUŞULMADI"
Bir canlı yayına katılan ve Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdüren İnce şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Ali Babacan'ı geçmişte yüce divana gönderecekti şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. En çapsız dışişleri bakanı dediği Davutoğlu'nu cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Orada nezaketen de olsa partide bir şey konuşması gerekirdi. Halil İbrahim sofrasını bile konuşmadı."

"AMAÇLARI İMHA ETMEK BEN İMHA OLMAYACAĞIM"
"Dışarda konuşulmuş, teklif yapılmış gibi açıklamalar yapıyor. Amaçları uzlaşmak değil, amaçları ikna etmek değil, amaçları imha etmek. Ben imha olmayacağım bunu herkes böyle bilsin."

KOALİSYONA YÜKLENDİ: HİÇ GÜVEN VERMİYOR 6'LI-7'Lİ KAÇLI OLDUĞU DA KARIŞIK
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce daha sonra yaptığı farklı bir açıklamada ise 7'li koalisyona yüklendi.

İnce, "Altılı masa ise hiç güven vermiyor bana. Her an patlayacak bir dinamit gibi. Altılı, yedili, karışık kaçlı olduğu da karışık. Oradan da iş çıkmaz. Oradan beceri çıkmaz, ortaklık çıkmaz." ifadelerini kullandı.

CHP’liler Memleket Partisi standına saldırdı
Kılıçdaroğlu İnce’ye teklifte bulundu mu?

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