Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyondaki ortaklarına bombardıman! "Oradan iş çıkmaz"

Kılıçdaroğlu'nun yayını sürerken, Muharrem İnce'den konuyla ilgili yalanlama geldi. İnce, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından Muharrem İnce son açıklamalarıyla hem Kılıçdaroğlu'na hem de CHP liderinin koalisyondaki ortaklarına yüklendi.