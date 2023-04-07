MHP aday listelerini YSK’ya sundu





"YEREL SEÇİM BARAJININ HESAPLANMASINDA İTTİFAK OYLARININ TOPLAMI ESAS ALINDIĞINDAN BARAJ BİR YANIYLA SIFIRA İNDİRİLMİŞTİR"

Cumhur İttifakı olarak Türk siyasetinde önemli atılımlar ve ilerlemeler kaydettiklerini söyleyen Feti Yıldız, "14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili adaylarımızın listesini Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın Bey ile birlikte YSK'ya sunmuş bulunuyoruz. Seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, aziz milletimizin sağduyusuna inanıyor üstün ferasetine güveniyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre bugün itibarı ile ülkemizde 123 siyasi parti mevcuttur. Bunlardan 36'sı seçime katılma şartlarını taşımaktadır. Seçimlerde 64 milyon vatandaşımız 196 bin sandıkta oy kullanacaktır. Bilindiği gibi siyasi partiler demokrasinin örgütlü yanını, seçimlerde millet egemenliğinin görünür yanını ortaya koyan araçlardır. Türk tipi başkanlık sistemi yürütmenin oluşumu için siyasi partilerin ittifak yaparak seçime girmesini özendirmiştir. Cumhur İttifakı olarak milletvekili seçimi kanunun da yaptığımız değişiklikle 12 Eylül ara rejiminin ürünü olan yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7'ye düşürülmüştür ve bu seçimde uygulanacaktır. Yerel seçim barajının hesaplanmasında ittifak oylarının toplamı esas alındığından baraj bir yanıyla sıfıra indirilmiştir. Böylece istikrar örselenmeden daha fazla partinin ve fikrin yasama organında temsil edilmesi sağlanmıştır. Oy verme hakkının sapmasına yol açan artık oy uygulaması Cumhur İttifakının yasa değişikliği ile ortadan kaldırılmıştır. Bu değişiklik kendini var eden siyasi partiye ihaneti bir meta gibi pazarlayan demokrasimizi dejenere eden pazarlık amacı ile kurulan tüm yapıların planlarını alt üst etmiştir. Sonuç olarak bu yapılar hepinizin bildiği gibi CHP'ye iltica etmişlerdir. Bir partiden tek liste ile seçime girilmesinin aritmetik olarak en avantajlı sonuç verecek formül olarak şimdilik şunu söylüyoruz; MHP'nin kurumsal kimliği her türlü matematik formülünün üzerinde olduğunu hatırlatırız. Milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin iradesini yaşatmak bizim varlık sebebimizdir. 14 Mayısta milletimiz tercihini Türkiye'nin yükselişi için başlatılan atılımların devamından ve yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma iradesinden yana kullanacaktır" ifadelerini kullandı.