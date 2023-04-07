MHP aday listelerini YSK'ya sundu
Son dakika haberine göre 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi Milliyetçi Hareket Partisi aday listelerini teslim etmek üzere MHP'den Semih Yalçın ve Feti Yıldız beraberindeki heyetle YSK'ya geldi. MHP'nin 600 kişilik aday listesinin tamamı YSK'ya teslim edildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 14 Mayıs seçimlerinde yer alacak milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.
MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız, MHP'nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde yer alacak milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. İki genel başkan liste tesliminin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.
"TÜRK SİYASETİNE HİZMET ETME GAYRETİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"
Seçimlerin Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulunan Semih Yalçın, "Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız ile birlikte 14 Mayısta yapılacak olan genel seçimlerle ilgili milletvekili aday listemizi teslim etmiş bulunmaktayız. Vatanımıza, milletimize, partimize, Cumhur İttifakına hayırlı olsun temennisini dile getiriyorum. Bildiğiniz gibi yoğun bir milletvekili aday adayı talebi içerisinden, MHP bünyesinde kurulan dört kişilik bir seçici komisyon ince eleyip sık dokumak suretiyle 600 kişilik bir aday listesini ortaya çıkartmıştır. 1894 kişinin adaylığının kabul edilmesi ile birlikte bunlar içerisinden 600 kişinin seçilmiş olması ve bunun şuanda sizler vasıtası ile aziz milletimize takdim edilmesi bizim için bir mutluluk kaynağıdır. Yakın zaman dilimi içerisinde bu aday listesindeki arkadaşlarımızla birlikte halkımızın karşısına çıkmak suretiyle Türk siyasetine hizmet etme gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.
"YEREL SEÇİM BARAJININ HESAPLANMASINDA İTTİFAK OYLARININ TOPLAMI ESAS ALINDIĞINDAN BARAJ BİR YANIYLA SIFIRA İNDİRİLMİŞTİR"
Cumhur İttifakı olarak Türk siyasetinde önemli atılımlar ve ilerlemeler kaydettiklerini söyleyen Feti Yıldız, "14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili adaylarımızın listesini Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın Bey ile birlikte YSK'ya sunmuş bulunuyoruz. Seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, aziz milletimizin sağduyusuna inanıyor üstün ferasetine güveniyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre bugün itibarı ile ülkemizde 123 siyasi parti mevcuttur. Bunlardan 36'sı seçime katılma şartlarını taşımaktadır. Seçimlerde 64 milyon vatandaşımız 196 bin sandıkta oy kullanacaktır. Bilindiği gibi siyasi partiler demokrasinin örgütlü yanını, seçimlerde millet egemenliğinin görünür yanını ortaya koyan araçlardır. Türk tipi başkanlık sistemi yürütmenin oluşumu için siyasi partilerin ittifak yaparak seçime girmesini özendirmiştir. Cumhur İttifakı olarak milletvekili seçimi kanunun da yaptığımız değişiklikle 12 Eylül ara rejiminin ürünü olan yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7'ye düşürülmüştür ve bu seçimde uygulanacaktır. Yerel seçim barajının hesaplanmasında ittifak oylarının toplamı esas alındığından baraj bir yanıyla sıfıra indirilmiştir. Böylece istikrar örselenmeden daha fazla partinin ve fikrin yasama organında temsil edilmesi sağlanmıştır. Oy verme hakkının sapmasına yol açan artık oy uygulaması Cumhur İttifakının yasa değişikliği ile ortadan kaldırılmıştır. Bu değişiklik kendini var eden siyasi partiye ihaneti bir meta gibi pazarlayan demokrasimizi dejenere eden pazarlık amacı ile kurulan tüm yapıların planlarını alt üst etmiştir. Sonuç olarak bu yapılar hepinizin bildiği gibi CHP'ye iltica etmişlerdir. Bir partiden tek liste ile seçime girilmesinin aritmetik olarak en avantajlı sonuç verecek formül olarak şimdilik şunu söylüyoruz; MHP'nin kurumsal kimliği her türlü matematik formülünün üzerinde olduğunu hatırlatırız. Milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin iradesini yaşatmak bizim varlık sebebimizdir. 14 Mayısta milletimiz tercihini Türkiye'nin yükselişi için başlatılan atılımların devamından ve yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma iradesinden yana kullanacaktır" ifadelerini kullandı.
LİSTE DETAYLARI
Verilen liste hakkında bazı istatistik bilgileri de paylaşan Feti Yıldız şu ifadeleri kaydetti: "600 adayımızın arasından 510 erkek 90'ı kadın adayımızdır. 18-25 yaş grubundan 8, 26-40 yaş gurubundan 195 adayımız listelerde yer bulmuştur. 45-55 yaş grubunda 290, 55 yaş üzerinde de 117 adayımız vardır. 16 engelli vatandaş listede yer almıştır. Adaylarımızın yüzde 70'i üniversite mezunu olup yüksek lisans yapmış ve doktora derecelidir. Yüzde 30'u lise ve dengi okullardır."
ADAY LİSTELERİ TAMAMLANDI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır.
Milletvekili aday listemiz bu gece 22.00'da EtikHaber sitesinde kamuoyuna duyurulacak ve 7 Nisan 2023 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecektir.
Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu; gerek parti tabanının ve teşkilatlarımızın genel temayülünü, gerekse kamuoyunun beklentilerini dikkate alarak büyük bir ciddiyet ve titizlikle mesai sarf etmektedir.
Seçim takvimi gereğince MHP'nin milletvekili aday listesine bugün nihai şekli verilecek ve 7 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak" ifadelerine yer verdi.
BAHÇELİ OSMANİYE 1. SIRADA
MHP, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday listesini açıkladı.
Buna göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'den 1'inci sıradan aday oldu.
Listede Ankara Birinci Bölge'de 1'inci sırada Mevlüt Karakaya, 2'nci sırada Önder Kahveci ve 3'üncü sırada Eyüp Yıldız aday gösterildi. Ankara İkinci Bölge'de 1'inci sıradaki Sadir Durmaz'ı, Özgür Bayraktar ve Nevin Taşlıçay takip etti. Ankara Üçüncü Bölge'de 1'inci sırada yer alan Yaşar Yıldırım'ı ise Erkan Haberal ve Seçkin Odabaşı izledi.
İstanbul'da listenin ilk 3 sırasında Birinci Bölge'de Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Mehmet Bülent Karataş, İkinci Bölge'de Celal Adan, Cemal Çetin ve Ferhat Çakıroğlu, Üçüncü Bölge'de ise Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu ve Hayati Arkaz bulunuyor.
İzmir'de ilk 3 sırada; Birinci Bölge'den Hasan Kalyoncu, Bahadır Bumin Özarslan ve Cihan Aslan, İkinci Bölge'den ise Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş ve İsmail Obuz aday gösterildi.
43'Ü MİLLETVEKİLİ YENİDEN ADAY
MHP'nin açıkladığı kesin olmayan milletvekili aday listesine göre mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu.
MHP'de mevcut milletvekili olup yeniden listede yer alan 43 aday şöyle:
"Devlet Bahçeli, Muharrem Varlı, Ayşe Sibel Ersoy, Mehmet Taytak, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Nevin Taşlıçay, Yaşar Yıldırım, Erkan Haberal, Abdurrahman Başkan, İsmet Büyükataman, Kamil Aydın, Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Lütfi Kaşıkçı, Olcay Kılavuz, Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Mehmet Bülent Karataş, Celal Adan, Cemal Çetin, Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem, Hasan Kalyoncu, Tamer Osmanağaoğlu, İsmail Özdemir, Baki Ersoy, Saffet Sancaklı, Mustafa Kalaycı, Ahmet Erbaş, Mehmet Celal Fendoğlu, Erkan Akçay, Muhammed Levent Bülbül, Ahmet Özyürek, Yücel Bulut, İbrahim Özyavuz, İbrahim Ethem Sadef, Ramazan Kaşlı, Halil Öztürk, Yaşar Karadağ, Ümit Yılmaz ve Hayati Arkaz."
Mevcut milletvekillerinden listede olmayan 5 milletvekili ise şunlar:
"Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Esin Kara, Baki Şimşek, Metin Nurullah Sazak ve Sefer Aycan."
ADAY LİSTESİNE GİREN YENİ İSİMLER
Listede TRT'nin sevilen dizisi Seksenler dizisinde "Yıldız" karakterini canlandıran Özlem Balcı Muğla 1'inci sıradan, siyaset gündemine ilişkin yorumlarıyla dikkati çeken akademisyen Prof. Dr. İlyas Topsakal ise Samsun 1'inci sırada aday olarak yer aldı.
Daha önce milletvekili olmayan Genel Başkan Yardımcıları Filiz Kılıç Nevşehir birinci, Pelin Yılık ise Çankırı birinci sıradan aday gösterilirken, milletvekilliği için MHP'nin Amasya Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Mehmet Sarı da Amasya birinci sıradan aday oldu.
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