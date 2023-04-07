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15 Temmuz şehidi ikizlerin babasından 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: Şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacak

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.04.2023
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15 Temmuz şehidi ikizlerin babasından 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: Şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacak

15 Temmuz hain darbe girişiminde canından çok sevdiği ikiz polis memuru evlatlarını kaybeden Adanalı şehit babası Ali Oruç, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Oruç, “Kılıçdaroğlu KHK’lı FETÖ’cülere haklarını iade edeceğini söylüyor. Bu millet 14 Mayıs’ta sana bu sevinci yaşatmayacak” dedi.

Ankara Gölbaşı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında F-16'larla düzenlenen hain saldırıda şehit olan Adanalı ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un (25) babası Ali Oruç, "KHK'lı FETÖ'cülerin haklarını iade edeceğim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.



Şehit babası, "Şehit ailelerini düşünen bunu yapmaz. Ama bunlar da vicdan ne gezer? Bu hain insanları cezaevinden çıkarıp acımızın üstüne acımı katmak istiyorsunuz.



Yazıklar olsun. Ama milletimiz bunlara o fırsatı vermeyecek. Devletimiz için nasıl oyunlar oynadığınızı herkes biliyor. 14 Mayıs'ta size o sevinci tattırmayacağız.

Nasıl her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olduysak bundan sonra yanında olacağız. Masada ne yaptıklarını bilmeyen bu insanlar mı Türkiye'yi yönetecek" dedi.

DEVLETE İHANETTİR
Adanalı ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç helikopter teknisyenliği için gittikleri Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü vatan hainlerinin bombalarıyla şehit oldu.

Canından çok sevdiği iki oğlunu şehit veren Ali Oruç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tutuklu FETÖ'cülerin haklarını geri iade edeceğim" sözüne sert tepki gösterdi. Şehit babası Oruç, "FETÖ'cüleri tekrar devlete alıyorsanız bu devlete resmen ihanettir.



Biz millet olarak bunlara 14 Mayıs'ta izin vermeyeceğiz. Oy için HDP ile gidip ittifak yapıyorsunuz. Hiç mi şehitlerimizi ve onların ailelerini düşünmüyor musunuz?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri bile utanç verici. Bu vatan için gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitlerimize ve ailelerine büyük saygısızlıktır" diye konuştu.

14 MAYIS GECESİ DARBE YİYECEKLER
Amaçlarının ülkeyi parçalamak olduğunu kaydeden Ali Oruç, "Bunlarda vicdan yok. 251 şehidin ailesinin yüzlerine nasıl bakacaksınız? Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifak yaparak ülkeyi parçalamak için ne gerekiyorsa yapıyor.



Hepsi bir oy için. Ama 14 Mayıs gecesi bu millet onlara enbüyük darbeyi vuracak. Çünkü onlara bu sevinci tattırmayacağız.. Her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız ve arkasında olmaya devam edeceği.



Çünkü Cumhurbaşkanımız şehit ailelerinin ve gazilerin yanında oldu. Bizi hiçbir zaman incitmedi. Hakkını ödeyemeyiz. Allah yolunu bahtını açık etsin" şeklinde konuştu.

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