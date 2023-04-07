15 Temmuz şehidi ikizlerin babasından 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: Şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacak





Yazıklar olsun. Ama milletimiz bunlara o fırsatı vermeyecek. Devletimiz için nasıl oyunlar oynadığınızı herkes biliyor. 14 Mayıs'ta size o sevinci tattırmayacağız.



Nasıl her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olduysak bundan sonra yanında olacağız. Masada ne yaptıklarını bilmeyen bu insanlar mı Türkiye'yi yönetecek" dedi.