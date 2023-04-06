Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye ne vaatler verdi? Sırrı Sakık teröristbaşı Öcalan'a 'af' dedi AK Parti'den tepki geldi | Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olurken, HDP cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk destek veren HDP'de bazı isimler bölücük vaatlerinde bulunurken, daha önce '100 yıllık Cumhriyeti değiştireceğiz' diyen Sırrı Sakık bu kez kirli pazarlığı ifşa etti. Sakık, teröristbaşı Öcalan'a özgürlük çağrısında bulunurken, Kılıçdaroğlu'na 'kapalı kapılar ardında verdiği sözleri kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi. HDP'li isimlerin bölücülük vaatlerinde vites yükseltmelerine koalisyonun diğer üyeleri sessiz kalırken, Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Söylenenler karşısında Kemal Kılıçdaroğlu gömüldüğü sessizlikten çıkarak milleti aydınlatmakla yükümlüdür." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlere sayılı günler kala binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile Cumhurbaşkanı adayı seçilen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi.
Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları ile TBMM'de görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede HDP'ye ne vaat edildiği bilinmezken, HDP birkaç gün içinde aday çıkarmama kararı alırken, Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin geçen haftaki grup toplantısında, "PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısına gizli kapılar ardında ne vaat ettiniz, neyin pazarlığını yaptınız?" diye sordu, vatandaşları kirli iş birliğine karşı uyardı. Başkan Erdoğan'ı haklı çıkaran bir açıklama HDP'li Sırrı Sakık'tan geldi. Sakık, Öcalan dahil tüm teröristlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı, 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceklerini yineledi ve Kılıçdaroğlu'na seslendi, "Kapalı kapılar ardında konuşulanları kamuoyuna deklare et" dedi.
KILIÇDAROĞLU ADAY OLUR OLMAZ HDP'YE KOŞTU
6'lı koalisyon, krizlerle dolu 72 saatlik sürecin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Temel Karamollaoğlu'nun açıklaması ile duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk tebrik HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan geldi. Sancar, Kılıçdaroğlu'nun kendilerini ziyaret etmesini istedi. Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde HDP'yi ziyaret edecekti. Ancak, gelen tepkiler üzerine bu görüşme ertelendi ve Meclis'e taşındı. HDP ile 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de bir araya geldi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile 1 saati aşkın süre görüşen Kılıçdaroğlu, çıkışta yerel yönetimlere özerklik konusunda mesajlar verirken, kayyum uygulamasını da kaldıracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, anadil ve Kürt sorunu ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.
HDP DE 6'LI KOALİSYONA KATILMA KARARI ALDI: ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ
Kılıçdaroğlu ile kapalı kapılar ardından yapılan pazarlıklar sonuç verdi. HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı üyesi partiler ile de görüşerek birkaç gün içinde kararını açıkladı. HDP, seçimlerde aday çıkarmayarak, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini bildirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN: NEYİ VAAT ETTİNİZ, NEYİN PAZARLIĞINI YAPTINIZ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında bu konuya değindi. Erdoğan, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşmesi ile ilgili, "PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısını, parlamentoda ziyaret eden anamuhalefet partisi değil mi? Anamuhalefet partisi gizli kapılar arkasında onlarla ne görüştü, neleri vaat etti, nelerin pazarlığını yaptı? Biz suhuletle terör sorununu çözmek için her şeyi yaptı. Terörle mücadeleyi elhamdülillah Cudi'de, Bestler Dereler'de veriyoruz. Onları oralarda o mağaralara biz gömdük. Anamuhalefetin başı ne diyor? 'Demirtaş'ın suçu yok çıkaracağız.' diyor. Sen nasıl böyle birisini dışarı çıkarmaktan yana adımını atarsın? Milletimin üzerindeki sorumluluk çok büyük." dedi.
HDP'Lİ SIRRI SAKIK: ÖCALAN DAHİL HEPSİNİ SERBEST BIRAKACAĞIZ
HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada, HDP'nin iktidarında yapılacaklara dair önemli ipuçları verdi. Sakık, teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılacağını söyledi
Sakık'ın sözleri şöyle:
İktidarı paylaşıyorlar, Cumhurbaşkanı Yardımcılıklarını, Bakanlıkları, Milletvekilliklerini paylaşıyorlar. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız HDP. Bazı siyasi partiler 6'lı masadaki bize zaman zaman parmak sallıyorlar. Bizimle gelecekler Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar, bize de parmak sallayacaklar.
CUMHURİYETİ BİRLİKTE İNŞA ETMELİYİZ
Bizim hesabımız mevki, makam değil 100 yıllık Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesidir. Demokratik bir Cumhuriyeti birlikte inşa etmeliyiz. Binlerce arkadaşımız içerde, onbinlerce arkadaşımız sürgünde. Geri dönüş başlamalıdır cezaevinden, sürgünden, nerede olursa... 100 yılık ret ve inkar için bu seçimlerde halkımıza gideceğiz 100 yıllık Cumhuriyetin politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni yüzyılı birlikte mi inşa edeceğiz. Biz böyle bakıyoruz.
TERÖRİSTLERE GENEL AF
Biz geldiğimizde içeride 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var bunların geri dönüşü için genel af düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem genel affı masaya yatıracağız. Bunları bekliyoruz. Belediye başkanları cezaevinde ve dışarıda olanların da içeride olanların da yerine kayyum atandı. Geldiğimiz gün ilk işimiz bu kayyumları oradan alacağız.
KILIÇDAROĞLU, KAPALI KAPILAR ARDINDA KONUŞULANLARI KAMUOYUNA DUYUR
Sakık, Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye verdiği sözleri açıklamasını istedi, "Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir." dedi.
AK PARTİ'DEN TEPKİ: CHP ARTIK SOBE OLMUŞTUR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Söylenenler karşısında Kemal Kılıçdaroğlu gömüldüğü sessizlikten çıkarak milleti aydınlatmakla yükümlüdür." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
Dağ şunları söyledi;
"Sırrı Sakık'ın ikrar ettiği bu talepler karşısında CHP artık sobe olmuştur, kaçacak yeri kalmamıştır. Söylenenler karşısında Kemal Kılıçdaroğlu gömüldüğü sessizlikten çıkarak milleti aydınlatmakla yükümlüdür."
"BİZ 100 YILLIK CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"
HDP'li Sakık, daha önce de100 yıllık cumhuriyeti değiştirecek bir sistem kuracaklarını söyledi.
Sakık şu ifadeleri kullanmıştı:
"Biz bu sistemi değiştireceğiz. Bizim küçük hesaplarımız yok. Aslında dünkü açıklama bu. Biz masada oturup bir bakanlık, vekillik veyahut da bir cumhurbaşkanı yardımcılığı değil, biz 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Demokratik bir cumhuriyeti inşa edeceğiz.
Önümüzdeki dönem bir özgürlük dönemi olacak. Bu özgürlüğü birlikte inşa edeceğiz. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla da oturup konuşacağız. Kürtler diyor ki bizimle mücadele değil bizimle müzakere yapın. Bizimle oturun. Bizimle kavga değil, barış sağlayın."
"ANAYASA'NIN İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞTİRİLMELİ"
Diğer bir skandal açıklamaya imza atan HDP'li isim ise Nuray Özdoğan oldu. PKK kanalında konuşan Özdoğan, "Türkçe'yi tek dil kabul eden, Türklüğü tek ulus olarak kabul eden bir anayasayla ilerlemek mümkün değil" diyerek Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.
HDP'li Nuray Özdoğan, "Bugün birçok maddesine dokunamadığımız, Türkçeyi tek dil kabul eden, Türklüğü tek ulus olarak kabul eden bir anayasayla ilerlemek mümkün değil. Bunun tıkandığı aşamaya geldiğini rejimde tespit etmeli. Herkes tespit etmeli. Bunun için beklenecek bir zaman yok" dedi.
HDP'NİN SEÇİM BİLDİRGESİ İPUÇLARI VERİYOR
HDP, 6'lı koalisyona katıldıktan sonra seçim beyannamesini açıkladı. HDP'nin seçim beyannamesi, Kılıçdaroğlu'ndan kapalı kapılar ardından neler istendiğini de gözler önüne serdi
İşte o skandal vaatler:
Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz.
Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız.
Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız.
Zorunlu din dersini kaldıracağız.
Müebbet hapis cezası verilen siyasi hükümlülerin 'koşullu salıverilmesi' önündeki tüm engelleri kaldıracağız.
PKK DA AÇIK DESTEK VERİYOR
PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri Mustafa Karasu, Bese Hozat, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Sabri Ok ve Murat Karayılan yaptıkları açıklamalar ile HDP ile 6'lı koalisyonun bir araya gelmesinden memnuniyet duyduklarını ve destek verdiklerini duyurdu. PKK'nın varlığını sürdürebilmesi için iktidarı değişmesi gerektiğini savunan teröristler, Kılıçdaroğlu'na da destek verdiklerini bildiriyor.
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