Kemal Kılıçdaroğlu HDP’ye ne vaatler verdi? Sırrı Sakık teröristbaşı Öcalan’a ’af’ dedi AK Parti’den tepki geldi | Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü

"ANAYASA'NIN İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞTİRİLMELİ"

Diğer bir skandal açıklamaya imza atan HDP'li isim ise Nuray Özdoğan oldu. PKK kanalında konuşan Özdoğan, "Türkçe'yi tek dil kabul eden, Türklüğü tek ulus olarak kabul eden bir anayasayla ilerlemek mümkün değil" diyerek Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

HDP'li Nuray Özdoğan, "Bugün birçok maddesine dokunamadığımız, Türkçeyi tek dil kabul eden, Türklüğü tek ulus olarak kabul eden bir anayasayla ilerlemek mümkün değil. Bunun tıkandığı aşamaya geldiğini rejimde tespit etmeli. Herkes tespit etmeli. Bunun için beklenecek bir zaman yok" dedi.