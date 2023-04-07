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FETÖ'cülere af ihanettir! 15 Temmuz şehidi ikizlerin babasından Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki

A Haber
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Giriş: 07.04.2023 08:56
15 Temmuz hain darbe girişiminde canından çok sevdiği ikiz polis memuru evlatlarını kaybeden Adanalı şehit babası Ali Oruç, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Oruç, “Kılıçdaroğlu KHK’lı FETÖ’cülere haklarını iade edeceğini söylüyor. Bu millet 14 Mayıs’ta sana bu sevinci yaşatmayacak” dedi.
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