FETÖ'cülere af ihanettir! 15 Temmuz şehidi ikizlerin babasından Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki

15 Temmuz hain darbe girişiminde canından çok sevdiği ikiz polis memuru evlatlarını kaybeden Adanalı şehit babası Ali Oruç, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Oruç, “Kılıçdaroğlu KHK’lı FETÖ’cülere haklarını iade edeceğini söylüyor. Bu millet 14 Mayıs’ta sana bu sevinci yaşatmayacak” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN