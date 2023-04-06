06 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu sonunda ağzındaki baklayı çıkardı! Meğer "temiz para" diye diline doladığı kaynak uyuşturucu baronlarının parasıymış

Kılıçdaroğlu sonunda ağzındaki baklayı çıkardı! Meğer "temiz para" diye diline doladığı kaynak uyuşturucu baronlarının parasıymış

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
ABONE OL
Kılıçdaroğlu sonunda ağzındaki baklayı çıkardı! Meğer temiz para diye diline doladığı kaynak uyuşturucu baronlarının parasıymış

7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı bir televizyon yayınında seçilmesi halinde Türk ekonomisini ayağa kaldırma planından bahsetti. CHP lideri, geçmişte de dile getirdiği "temiz para" söyleminin ne anlama geldiğini dün akşam Türkiye'ye itiraf etti. Ülkeye 300 milyar dolar temiz para getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ülkeye getireceği 300 milyar dolar temiz paranın uyuşturucu baronlarının parası olduğunu itiraf etti. Ayrıca muhafazakar seçmenden oy devşirmek için onların hayatını kendince taklit etmeye çalışan Kılıçdaroğlu, dün yine peygamberimizin bir hadisi üzerinden büyük skandala daha imza attı.

Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu dün akşam katıldığı Habertürk yayınında Türkiye'yi uyuşturucu baronlarının parasıyla yöneceğini itiraf etti.

MUHAFAZAKAR SEÇMENİN OYUNU ALACAĞIM DİYE UTANÇ SÖZLERE İMZA ATTI
Seçime kısa bir süre kala başörtüsüne "bez parçası" diyerek aşağılayan Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar seçmenin oyunu almak için sergilediği takiyyeci yaklaşımları sosyal medyada büyük tepki gördü. Kendince peygamberimizin bir hadisini aktarmak isteyen CHP lideri, cümlenin başını sonunu bağlayamayınca yine büyük gaf etmiş oldu. 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu "Peygamberimiz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa o bizim kitabımızda yok" diyerek büyük bir gafa imza atmış oldu. Geçtiğimiz günlerde de Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun hangi sözün ayet olduğunu hangi sözün hadis olduğu konuları hakkında bilgisi olmadan yaptığı konuşmalara dikkat çekerek "Bu Erbakan hocamızın sözü değil. Ayet mi hadis mi bilmeden konuşuyor. Sana kim akıl hocalığı yapıyorsa yanlış yapmışlar." Böyle yaparak Erbakan hocamıza da ayete de saygısızlık yapmış olursun." demişti

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Türkiye'ye 300 milyar dolar temiz para getireceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, paranın kaynağını da sonunda açıkladı. Geçmişte de sıklıkla "temiz para" ifadesini dillendiren Kılıçdaroğlu, milyonların gözünün içine baka baka uyuşturucu baronlarıyla iş tutacağını ifade etmekten hiç çekinmedi.

KAYNAĞINI AÇIKLADI
Bu sırada, HDP ile görüşerek Kandil'in desteğini alan Kılıçdaroğlu, terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretini temize çekecek bir açıklama yaptı.

"300 MİLYAR DOLAR TEMİZ PARA GETİRECEĞİM"
Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

Türkiye zengin ülke. Nerede kaynak yok? Tasarrufa gidersiniz. 300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF'ye git yalvar yakar değil.

"UYUŞTURUCU BARONLARININ PARASI"
Sunucunun, "Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz?" sorusuna ise "Evet. Temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası, 300 milyar dolar para." cevabını verdi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları büyük tepki çekti.

Diline terör kilidi! Türkiye’ye NATO taktiği DİLİNE TERÖR KİLİDİ! TÜRKİYE'YE NATO TAKTİĞİ
Sağ seçmen inanmıyor! SAĞ SEÇMEN İNANMIYOR!
Uyuşturucu baronlarının parası itirafı! UYUŞTURUCU BARONLARININ PARASI İTİRAFI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA