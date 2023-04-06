Kılıçdaroğlu sonunda ağzındaki baklayı çıkardı! Meğer "temiz para" diye diline doladığı kaynak uyuşturucu baronlarının parasıymış

Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu dün akşam katıldığı Habertürk yayınında Türkiye'yi uyuşturucu baronlarının parasıyla yöneceğini itiraf etti.

MUHAFAZAKAR SEÇMENİN OYUNU ALACAĞIM DİYE UTANÇ SÖZLERE İMZA ATTI

Seçime kısa bir süre kala başörtüsüne "bez parçası" diyerek aşağılayan Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar seçmenin oyunu almak için sergilediği takiyyeci yaklaşımları sosyal medyada büyük tepki gördü. Kendince peygamberimizin bir hadisini aktarmak isteyen CHP lideri, cümlenin başını sonunu bağlayamayınca yine büyük gaf etmiş oldu. 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu "Peygamberimiz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa o bizim kitabımızda yok" diyerek büyük bir gafa imza atmış oldu. Geçtiğimiz günlerde de Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun hangi sözün ayet olduğunu hangi sözün hadis olduğu konuları hakkında bilgisi olmadan yaptığı konuşmalara dikkat çekerek "Bu Erbakan hocamızın sözü değil. Ayet mi hadis mi bilmeden konuşuyor. Sana kim akıl hocalığı yapıyorsa yanlış yapmışlar." Böyle yaparak Erbakan hocamıza da ayete de saygısızlık yapmış olursun." demişti