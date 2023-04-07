CHP’ye diktatörlüğü getirdi! 13 senede başkaldıran herkesi saf dışı bıraktı! İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun demokrasi karnesi...

"İNCE" PAZARLIK

Kılıçdaroğlu son olarak önceki gece katıldığı canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı.

Seçim sürecinde kendisine en büyük engel olarak gösterilen Muharrem İnce'yi fonlandığı medya ve sosyal medya trolleri ile haftalardır linç ettiren Kılıçdaroğlu, kendisine kısa süre önce adaylıktan çekilmesi için teklif yaptıklarını kabul etti.