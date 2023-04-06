CHP’nin muhafazakar söylemi tartışılıyor! Sağ seçmen Kılıçdaroğlu’na inanmıyor

Muhafazakar seçmeni etkilemek için söylem değişikliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dini mesaj vermek isterken yaptığı gaflar ile gündemden düşmüyor. Peki muhafazakar seçmen Kılıçdaroğlu'nu samimi buluyor mu? Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Siyaset Bilimci Hamit Emrah Beriş yanıtladı.

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