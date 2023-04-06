Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği ama yapmadığı vaatleri! Ses var görüntü yok...

2009 YILINDAKİ VAATLER

METRO VAADİ ÇAKILDI

"Türkiye yüz yıldır metroyu konuşuyor ve geldiğimiz nokta ne? 12 buçuk kilometre metro. AKP döneminde yapılan 7 buçuk kilometre. Biz '5 yılda 80 kilometre metro yapacağız' diyoruz. Bu açık ve net bir taahhüt."

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin başına geçtikten sonra son 4 yılda sadece 7,2 km metro yapıldı. Bu Kılıçdaroğlu'nun bir yılda vadettiği metronun yarısı kadar etmiyor.