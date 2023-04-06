Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği ama yapmadığı vaatleri! Ses var görüntü yok...
HDP ve PKK'nın yanı sıra altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar olan siyasi kariyerinde verdiği ancak yerine getirmediği vaatlerle biliniyor. Bizler de ahaber.com.tr olarak Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar verdiği ancak tutmadığı sözleri sizler için derledik. İşte Kılıçdaroğlu'nun tutmadığı vaat listesi...
PKK ve HDP'nin yanında altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu her seçim öncesinde verdiği vaatlerine yenilerini eklerken, bu vaatlerini yerine getirmemesiyle de dikkat çekiyor.
ahaber.com.tr olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2009 seçimlerinden bu yana verdiği sözleri ancak tutmadığı sözleri derledik.
2009 YILINDAKİ VAATLER
METRO VAADİ ÇAKILDI
"Türkiye yüz yıldır metroyu konuşuyor ve geldiğimiz nokta ne? 12 buçuk kilometre metro. AKP döneminde yapılan 7 buçuk kilometre. Biz '5 yılda 80 kilometre metro yapacağız' diyoruz. Bu açık ve net bir taahhüt."
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin başına geçtikten sonra son 4 yılda sadece 7,2 km metro yapıldı. Bu Kılıçdaroğlu'nun bir yılda vadettiği metronun yarısı kadar etmiyor.
NEREDE MÜZE METRO?
Kılıçdaroğlu, "Müze Metro istasyonları kuracağız." vaadinde bulunmuştu. Aynı vaadi Ekrem İmamoğlu'da 2019 yılında verdi. Ancak henüz açılmış bir "Müze Metro" yok.
KILIÇDAROĞLU VAADİNİ İMAMOĞLU "GEREK YOK" DİYEREK İPTAL ETTİ
İBB adaylığı sırasında Kılıçdaroğlu "Biyolojik arıtmayı devreye sokarak, arıtılmış suları kent kullanımına sokacağız" diyerek projeyi vaatleri arasında açıklamıştı.
Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde bir önceki İBB yönetimi tarafından planlaması yapılan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma tesisini gerek olmadığını söyleyerek iptal etti
KILIÇDAROĞLU'NUN VAADİ SONRASI YARGIYA TAŞINDI
Kılıçdaroğlu 2009'da Galata'da ki antrepo ve liman tesislerinin kültür ve sanat ve rekreatif amaçlı dönüşümü projesini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadine rağmen 2009 öncesi ve sonrasında CHP Galataport ihalesini yargıya taşıyarak iptali için girişimde bulundu.
YOKSUL AİLELERE DOĞAL GAZ DESTEĞİ
Kılıçdaroğlu 2009 yerel seçimlerinde "Yoksul ailelerin kullandığı doğalgaz bedelinin bir kısmını biz karşılayacağız." vaadinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu İBB adayı iken verdiği bu vaadi, hiçbir CHP'li belediye tarafından uygulanmamaktadır.
BAŞIBOŞ KÖPEKLERİN TOPLANMASINA KARŞI
Kılıçdaroğlu, sokak hayvanları için gönüllüler ile yuva bulacağı vaadinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu başıboş köpek sorununun çözümü için 2009 yılında gönüllüler ile yuva edinmelerini öneriyordu. Ancak gelinen noktada CHP'li belediyeler sokak köpeklerinin sokaklardan toplanmasına karşı çıkıyor.
NE OLDU FERİBOT İŞi?
Kılıçdaroğlu, "Tekirdağ'dan veya bir başka yerden İstanbul sınırları içinden veya dışından feribotla [kamyonlar] alınmalılar ve Derince Limanı'na götürülmeliler. Denize asfalt mı döşüyorsunuz , trafik polisi mi var, feribot yapmak çok mu zor? Hayır hiç de zor değil, sadece kararlı bir irade gerekli." diyerek projeyi vaatleri arasında saymıştı.
Kılıçdaroğlu'nun 2009 yılında bulunduğu bu vaat mevcut CHP'li İBB tarafından gündeme hiç getirilmedi.
3. KÖPRÜYÜ İPTAL ETTİRMEK İSTEDİLER
Kılıçdaroğlu 2009'da 3. Köprü için, "İstanbullular birlikte buna karar vermemiz lazım. Mesele, bu projeye baştan karşı çıkmak veya baştan kabul etmek değil. Akılcı, mantıklı, tarafların en azından kaygılarını giderecek bir proje olarak ele almak." dedi
Kılıçdaroğlu'nun 3. Köprü için yaptığı bu açıklamaya rağmen CHP 3. Köprünün iptali için birçok defa çeşitli sebeplerden mahkemeye başvurdu. Gezi olayları için protestocular tarafından iletilen maddelerden biride 3. Köprünün iptaliydi.
2011 YILINDAKİ SÖZLERİ
ÖNCE VAADİP SONRA ELEŞTİRDİLER
CHP'nin Eşit Yurttaş Özgür Toplum isimli "Demokrasi Raporu"nda Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması önerilmektedir.
15 Temmuz 2018'de KHK ile Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. CHP bunu çeşitli platformlarda eleştirerek iktidara gelmesi durumunda burada değişiklik yapacağını açıkladı.
BU SEFER DE KARŞI ÇIKIP SONRA AYNI ŞEYİ İSTEDİLER
Kılıçdaroğlu, 2B arazilerinde yaşanan sorunun da CHP iktidarında çözüleceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Orman köylüsüne satıyorsunuz yıllardır babadan, dededen kullandığı yeri. Biz orman köylüsüne parasız vereceğiz aramızdaki fark bu" dedi.
Ancak, daha öncesinde CHP 2B düzenlemesine karşı çıkıyor, planlanan düzenlemeyi "talan yasası" olarak niteliyordu.
MAYIN TEMİZLEME VAADİ VERDİ SONRA İSTEMEDİ
Konuşmasında Doğu ve Güneydoğu'daki mayınlı arazilerin mayınlardan arındırılacağını da bildiren Kılıçdaroğlu, "Mayından arındıracağız ve cumhuriyet tarihinin yapamadığı bir reformu yapacağız, toprak reformu diye topraksız köylüye vereceğiz o arazileri" diye konuştu.
2011 yılında mayınlı arazileri temizlemeyi vaad eden Kılıçdaroğlu, 2009 yılında Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi yasasına karşı çıkmış, ilgili maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşımışlardı.
REFERANDUM YAPACAĞIZ DEDİ AMA...
Nükleer santrallere de değinen Kılıçdaroğlu, "Biz nükleer santrallerin yapımı için halka gideceğiz, referandum yapacağız. Halk ne derse ona karar vereceğiz" dedi.
2011 seçim çalışmalarında nükleer santrallerin yapımı için referandum yapacağını belirten Kılıçdaroğlu, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne karşı olduğu farklı ortamlarda defalarca kez belirtti.
ÖN SEÇİMİ TAMAMEN KALDIRDI
Kılıçdaroğlu ayrıca gelecek seçimlerde bütün adayları ön seçimle belirleyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçtikten sonra demokratik imajı için tüm adayları ön seçimle belirleyeceklerini vaat etmesine rağmen zamanla ön seçimi tamamen kaldırdı.
DOKUNULMAZLIK MESELESİ
Kılıçdaroğlu, siyaseti kirlilikten arındırmak için dokunulmazlığı kaldıracaklarını ve Türk demokrasisi "dokunulmazlık ayıbından kurtaracakları" sözünü verdi. Kılıçdaroğlu çeşitli dönemlerde dokunulmazlıkların kaldırılacağı sözünü verdi. Ancak çeşitli suçlardan başta HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekelere son dönemde CHP karşı çıkmaya başladı.
ZORUNLU ASKERLİK
Kılıçdaroğlu: "Zorunlu askerlik önce 9, daha sonra aşamalı olarak 6 aya indirilecek." demişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan zorunlu askerliği CHP'nin karşı çıkmasına rağmen 12 aydan 6 aya düşürdü.
SEÇİM BARAJI
Kılıçdaroğlu: "Seçim barajı yüzde 5'e indirilecek." demişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim barajını CHP'nin karşı çıkmasına rağmen % 10'dan % 7'ye düşürdü.
SEÇİLME YAŞI
Kılıçdaroğlu: "Seçilme yaşı 21'e inecek." Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin karşı çıkmasına rağmen seçilme yaşını 18'e düşürdü.
2015 YILINDAKİ SÖZLERİ
EĞİTİMİN TAM GÜNE ÇIKARTILMASI
Eğitimin tam güne çıkartılacağı belirtilen bildirgede, taşımalı eğitime son verileceği vurgulandı. 2015 yılında tam gün eğitim vaadinde bulunan CHP sonrasında ise tam gün eğitim uygulamasının İmam Hatip'leri doldurmak için hayata geçirildiğini iddia etti.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ÇIKTI
CHP, 2015 seçimleri öncesinde "12 Eylül askeri darbesinin mirası olan darbe yasalarını tümüyle ortadan kaldıracağız." vaadinde bulundu. Ancak, bugüne kadar gerçekleştirilen hemen her anayasa değişikliği için CHP karşı çalışma yaptı.
PARTİLİ CUMHURBAŞKANI MI OLACAK?
Kılıçdaroğlu 2017 yılında, "Bir partinin genel başkanı nasıl tarafsız olur? Velev ki seçildi, nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Partili birisinin adaylığını ahlaki açıdan da, vicdani olarak da doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde açıklanan bildirgede Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda partisinden ayrılmayacağı açıklandı.
İHH ŞEHİTLERİNİ AŞAĞILADI
2018 seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu, "Bizim onurumuzu zedeleyen Mavi Marmara Anlaşmasını iptal edeceğiz. 9 vatandaşın haklarını savunacağız." dedi. Ancak aynı dönemde yaptığı başka bir açıklamada ise hem İHH hem de şehitleri aşağıladı. "Bunların bir de kuruluşları var İHH diye, Mavi Marmara'da ölülerine bile sahip çıkmadılar bunlar. Bunlar da paracı, iradelerini satabiliyorlar. Bir de kendini Müslüman kabul ediyorsunuz?"
VADEDİP KARŞI ÇIKTI
Kılıçdaroğlu, "Ülkenin lojistik avantajlarını ortaya çıkarmak üzere Karadeniz'i, Doğu ve İç Anadolu üzerinden Akdeniz'e bağlayan demir yolu hatları inşa edilecek. Marmara Bölgesi'nin etrafında bir ulaşım çemberi oluşturulacak." vaadinde bulundu.
Ancak, Kılıçdaroğlu ihalesi yapılan Bursa - Bandırma demiryolunu pahalı diyerek eleştirdi. Daha önce ise Marmaray projesi "Ne gerek var" demişti.
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