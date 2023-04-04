PKK’nın umudu neden Kılıçdaroğlu? Terörle mücadelede Türkiye’yi bekleyen tehlike: TSK’ya silah mı bıraktıracaklar?

Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile yaptığı görüşme sonrası Kandil'in istediği, HDP'nin vazgeçilmez gördüğü kayyum uygulamasına son vereceklerini bir yanına Pervin Buldan'ı, bir yanına da Mithat Sancar'ı alarak Türkiye'ye ilan etti.

Unutmadan, Kılıçdaroğlu, Almanya Fransa, İngiltere gibi ona göre önde demokrasi ülkelerinin bile çekimser kaldığı özerklik konusunda, "Avrupa'da kabul edilen yerel yönetimler özerklik şartını aynen kabul edeceğiz." de demişti.