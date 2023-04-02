CHP’nin terör çizgisi gün gibi ortada! Bir yeni skandal daha! Meclis üyesi PKK’yı övdü, TSK’yı katliamla suçladı

CHP içerisindeki terör destekçisi isimler birer birer gün yüzüne çıkıyor. CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın terör örgütü PKK'yı savunup, devleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçladığı tweetler ortaya çıktı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSYÖN A.Ş'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak ikramiyeler hariç 15 bin TL ile çalışan Eda Ezgi Yıldız'ın DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak yaptığı paylaşımlar infiale neden oldu.