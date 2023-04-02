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CHP'nin terör çizgisi gün gibi ortada! Bir yeni skandal daha! Meclis üyesi PKK’yı övdü, TSK’yı katliamla suçladı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.04.2023 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023
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CHP’nin terör çizgisi gün gibi ortada! Bir yeni skandal daha! Meclis üyesi PKK’yı övdü, TSK’yı katliamla suçladı

CHP'deki terör destekçisi isimler ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı Eda Ezgi Yıldız'ın terör örgütü DHKP-C'yi öven paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından şimdi de CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın PKK seviciliği yaptığı sosyal medya paylaşımları gün yüzüne çıktı. Bektaş'ın paylaşımlarında terör örgütü PKK'yı savunduğu hatta devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) suçladığı görüldü.

CHP içerisindeki terör destekçisi isimler birer birer gün yüzüne çıkıyor. CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın terör örgütü PKK'yı savunup, devleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçladığı tweetler ortaya çıktı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSYÖN A.Ş'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak ikramiyeler hariç 15 bin TL ile çalışan Eda Ezgi Yıldız'ın DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak yaptığı paylaşımlar infiale neden oldu.

Yıldız'ın ardından İBB iştiraki Boğaziçi A.Ş'de Eğitim Sorumlusu olan Tayfun Zorlu da Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadet edilmesinin ardından DHKP-C'lilere methiyeler dizdiği görüldü. Zorlu, "Dün Mahir'i ananlar, selam yollayanlar bugün öldürülenlere terörist diyemez. Kızıldere'de ve Çağlayan'da aranan adalet elbet sağlanacak" ifadelerine yer verdi.

İBB'deki terör sevicilerin birbiri ardına ortaya çıkmasına tepkiler katlanarak çoğalırken CHP'li bir ismin daha terörü destekleyen paylaşımları ortaya çıktı. CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı savunan paylaşımlarda bulunduğu görüldü. Bektaş'ın ayrıca devleti ve Türk askerini katliam yapmakla suçladığı da tespit edildi.

İBB’nin terör sevicisi Ezgi Yıldız’ın yeni paylaşımları ortaya çıktı İBB'NİN TERÖR SEVİCİSİ EZGİ YILDIZ'IN YENİ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
DHKP-C sevicisi İBB çalışanı işe alım ekibinde çıktı DHKP-C SEVİCİSİ İBB ÇALIŞANI İŞE ALIM EKİBİNDE ÇIKTI

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