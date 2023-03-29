CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce arasında görüşme başladı

7'li koalisyonun ortak adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi başladı.

CHP KANADINDAN BASKI YAPILMIŞTI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, cumhurbaşkanı adaylığını açıkladıktan sonraki süreçte CHP kanadından baskı gelmişti. Adaylıktan çekilmesi için CHP medyası ve yandaşları tarafından topa tutulan İnce, kararlı bir şekilde aday olacağını yinelemişti.