CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce arasında görüşme başladı
Son dakika haberine göre 7'li koalisyonun ortak adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi başladı.
7'li koalisyonun ortak adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi başladı.
CHP KANADINDAN BASKI YAPILMIŞTI
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, cumhurbaşkanı adaylığını açıkladıktan sonraki süreçte CHP kanadından baskı gelmişti. Adaylıktan çekilmesi için CHP medyası ve yandaşları tarafından topa tutulan İnce, kararlı bir şekilde aday olacağını yinelemişti.
"GEL BAKALIM KEMAL"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye yapacağı ziyaret akıllara 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yaşananları getirdi. CHP lideri o dönem seçimler öncesinde CHP'nin adayı olarak Muharrem İnce'nin adını açıklamadan önce kürsüden "Gel bakalım Muharrem" diye seslenmiş ve bu sözleri gündem olmuştu.
Aradan geçen 5 yılın ardından Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki rakibi Muharrem İnce'nin ayağına gitmesi 2018'in rövanşı olarak yorumlandı.
FONDAŞ SÖZCÜ TV'DEN İNCE'YE SANSÜR
Muharrem İnce'nin katı tavrı sonrası CHP umudunu keserken, CHP'nin fonladığı medyada İnce defterinin kapandığını yazdı. CHP'nin fonladığı Sözcü TV ise, umudun kesilmesi ile Muharrem İnce'ye sansür uygulamaya başladı.
SÖZCÜ TV'DEN 'İNCE' SANSÜR
CHP'nin en büyük fon kaynapını ayırdığı kuruluşlardan Sözcü TV, skandal bir sansüre imza attı. Fatih Portakal, 11 anket firmasının sonuçlarını açıklarken, arkasına tüm liderlerin fotoğrafları koyuldu. Bir tek Muharrem İnce'ye yer verilmedi. İnce'ye uygulanan sansür sonrası CHP eski Milletvekili Şerafettin Turpçu, "Her gün linç ettikleri Muharrem İnce'ye fotoğraf sansürü de uygulamışlar." şeklinde bir paylaşım yaparak tepkisini ortaya koydu.
FONDAŞ MEDYA YAZDI: CHP, İNCE DEFTERİNİ KAPATTI
CHP'nin fonladığı Halk TV'de bugün dikkat çeken bir haber yer aldı. CHP kulislerini aktaran Halk TV, CHP'nin İnce defterini kapattığını yazdı. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini yalnızca nezaket ziyareti olarak gerçekleştireceğini, Memleket Partisi seçmenlerinin başka şekilde ikna edilmeye çalışılacağı bildirildi.
MUHARREM İNCE 100 BİN İMZA TOPLADI
CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı. İnce, 100 bin imzayı toplayarak seçimlere girmeye hak kazandı.
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