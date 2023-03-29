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Son dakika | Macaristan Cumhurbaşkanı Ankara'da

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Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
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Son dakika | Macaristan Cumhurbaşkanı Ankara’da

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Macar mevkidaşı Novak'ı Külliye'de resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Novak arasındaki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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