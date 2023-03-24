Cumhurbaşkanı adayları ne kadar imza topladı? Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek'in güncel imza sayıları...
14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlere yaklaşılırken, YSK'ya başvurarak Cumhurbaşkanı adayı olan kişilerin imza toplama işlemleri devam ediyor. 22 Mart'ta başlayan süreç 27 Mart'a kadar sürecek. Peki başvurusu kabul edilen 11 aday şu ana kadar ne kadar imza topladı? Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek'in topladığı imza sayısı kaç? 100 bin imza toplayan oldu mu? İşte detaylar...
11 ADAY BAŞVURDU
YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.
Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.
İNCE 50 BİNİ GEÇTİ
Dün başlayan imza verme işlemleri bugün de devam ediyor.
Buna göre saat 11.00 itibariyle son tablo şöyle:
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 53 bin 761
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 49 bin 553
Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 27 bin 482
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 12 bin 384
Yakup Türkal 1685
ANLIK TAKİP EDİLEBİLİR
Adaylar ve temsilcilerinin, toplanan imzaları anlık olarak takip edebileceklerini belirten Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Kurulun yeni uygulamasıyla il, ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin ekranda anlık olarak takibi mümkündür. Mümkün olduğunca şeffaf, güvenilir bir ortam yaratmak amacıyla bu uygulamamız kapsamında, salonda isteyen adaylarımız ve temsilcilerimizin imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır." ifadesini kullanmıştı.
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