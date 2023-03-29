Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Hoş geldiniz güle güle

Son dakika haberine göre 7'li koalisyonun ortak adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Muharrem İnce, "Biz döne döne Köroğlu gibi çatışıyoruz. FETÖ'cüler PKK'lılar bize ateş ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle. Erdoğan gitmelidir. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... .