5 yıl sonra "Gel bakalım Kemal" vakası! Muharrem İnce'den umudu kesen CHP fondaşı medya sansüre başladı

SÖZCÜ TV'DEN 'İNCE' SANSÜR

CHP'nin en büyük fon kaynapını ayırdığı kuruluşlardan Sözcü TV, skandal bir sansüre imza attı. Fatih Portakal, 11 anket firmasının sonuçlarını açıklarken, arkasına tüm liderlerin fotoğrafları koyuldu. Bir tek Muharrem İnce'ye yer verilmedi. İnce'ye uygulanan sansür sonrası CHP eski Milletvekili Şerafettin Turpçu, "Her gün linç ettikleri Muharrem İnce'ye fotoğraf sansürü de uygulamışlar." şeklinde bir paylaşım yaparak tepkisini ortaya koydu.