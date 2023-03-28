5 yıl sonra "Gel bakalım Kemal" vakası! Muharrem İnce'den umudu kesen CHP fondaşı medya sansüre başladı
7'li koalisyon masasının ortak adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi yarın ziyaret edeceği açıklandı. Muharrem İnce'nin adaylık konusunda kararlı olduğu öğrenilirken, Kılıçdaroğlu'nun İnce ziyareti "Gel bakalım Kemal" şeklinde yorumlandı. Öte yandan CHP'nin İnce'nin adaylıktan çekilmesi konusunda umudunu kestiği kulislere yansırken, CHP fondaşı medya da İnce'ye sansür uygulamasına gitti.
CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi 29 Mart Çarşamba günü ziyaret edecek.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi 100 bin imza toplayarak aday olmaya hak kazanan Muharrem İnce'nin adaylık konusunda kararlı olduğu öğrenilirken, Kılıçdaroğlu'na karşı geri adım atmayacağı belirtildi.
"GEL BAKALIM KEMAL"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye yapacağı ziyaret akıllara 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yaşananları getirdi. CHP lideri o dönem seçimler öncesinde CHP'nin adayı olarak Muharrem İnce'nin adını açıklamadan önce kürsüden "Gel bakalım Muharrem" diye seslenmiş ve bu sözleri gündem olmuştu.
Aradan geçen 5 yılın ardından Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki rakibi Muharrem İnce'nin ayağına gitmesi 2018'in rövanşı olarak yorumlandı.
FONDAŞ SÖZCÜ TV'DEN İNCE'YE SANSÜR
Muharrem İnce'nin katı tavrı sonrası CHP umudunu keserken, CHP'nin fonladığı medyada İnce defterinin kapandığını yazdı. CHP'nin fonladığı Sözcü TV ise, umudun kesilmesi ile Muharrem İnce'ye sansür uygulamaya başladı.
SÖZCÜ TV'DEN 'İNCE' SANSÜR
CHP'nin en büyük fon kaynapını ayırdığı kuruluşlardan Sözcü TV, skandal bir sansüre imza attı. Fatih Portakal, 11 anket firmasının sonuçlarını açıklarken, arkasına tüm liderlerin fotoğrafları koyuldu. Bir tek Muharrem İnce'ye yer verilmedi. İnce'ye uygulanan sansür sonrası CHP eski Milletvekili Şerafettin Turpçu, "Her gün linç ettikleri Muharrem İnce'ye fotoğraf sansürü de uygulamışlar." şeklinde bir paylaşım yaparak tepkisini ortaya koydu.
FONDAŞ MEDYA YAZDI: CHP, İNCE DEFTERİNİ KAPATTI
CHP'nin fonladığı Halk TV'de bugün dikkat çeken bir haber yer aldı. CHP kulislerini aktaran Halk TV, CHP'nin İnce defterini kapattığını yazdı. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini yalnızca nezaket ziyareti olarak gerçekleştireceğini, Memleket Partisi seçmenlerinin başka şekilde ikna edilmeye çalışılacağı bildirildi.
BUGÜN TALEP DEĞERLENDİRİLECEK
Memleket Partisi'nin bugün düzenlenecek MYK toplantısında Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebinin değerlendirileceği belirtildi.
MUHARREM İNCE 100 BİN İMZA TOPLADI
CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı. İnce, 100 bin imzayı toplayarak seçimlere girmeye hak kazandı.
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