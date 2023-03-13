CHP'de Muharrem İnce paniği! Parti yönetiminden "çekil" baskısı

"MUHARREM İNCE'NİN DE SAĞDUYUSUNA GÜVENİYORUZ"

Gürsel Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem Bey partinin mutfağından yetişmiş, her türlü seviyede görev almış birisi. Gençlik kolu başkanlığı, belediye meclis üyeliği, milletvekilliği, grup başkanvekilliği, en son cumhurbaşkanı adaylığı...Her siyasetçinin kendine göre bir siyaset tarzı olabilir ama Muharrem Bey'in 70 yıllık CHP tarihinde bugüne kadar en yakın iktidar olma sürecinde bu harekete bir olumsuzlukla karşılık vereceğine ihtimal vermiyorum. En büyük güvencemiz genel başkanımızın devlet adamlığı kimliği. Muharrem İnce'nin de sağduyusuna güveniyoruz.