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CHP'de Muharrem İnce paniği! Parti yönetiminden "çekil" baskısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2023
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CHP’de Muharrem İnce paniği! Parti yönetiminden çekil baskısı

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde partisinin cumhurbaşkanı adayı oldu. Muhalefet kanadında ‘Oylar bölündü’ yorumlarına neden olan bu gelişme CHP’de büyük paniğe neden oldu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı bir programda, Muharrem İnce’nin bu sürecin dışında kalacağına inandığını belirterek, “Muharrem İnce'nin, Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum.” ifadelerini kullandı. FETÖ-PKK destekçisi olarak bilinen Amberin Zaman da Twitter üzerinden Muharrem İnce'yi hedef alırken, İnce'den sert yanıt geldi.

Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayını belirledi. Genel Başkan Muharrem İnce, oy birliği ile cumhurbaşkanı adaylığına seçildi. Parti Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan seçimin ardından parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, Memleket Partisi olarak cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Genel başkan Muharrem İnce'nin doğrudan parti üyeleri ve üye olmaya hazırlanan memleket sevdalıları tarafından cumhurbaşkanı adayı seçildiğini vurgulayan Sayan, 105 bin 106 kişinin seçimde oy kullandığını aktardı.

MUHALEFETTE 'OYLAR BÖLÜNDÜ' PANİĞİ

Muharrem İnce'nin adaylığını ilan etmesi muhalefet kanadında büyük rahatsızlık yarattı. 'Oylar bölündü' yorumuna neden olan bu gelişme özellikle CHP'de büyük paniğe neden oldu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, konuk olduğu programda Muharrem İnce'ye dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Erol, İnce'nin adaylıktan çekilmesini beklediklerini söyledi, "Muharrem İnce'nin, Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"MUHARREM İNCE'NİN DE SAĞDUYUSUNA GÜVENİYORUZ"

Gürsel Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem Bey partinin mutfağından yetişmiş, her türlü seviyede görev almış birisi. Gençlik kolu başkanlığı, belediye meclis üyeliği, milletvekilliği, grup başkanvekilliği, en son cumhurbaşkanı adaylığı...Her siyasetçinin kendine göre bir siyaset tarzı olabilir ama Muharrem Bey'in 70 yıllık CHP tarihinde bugüne kadar en yakın iktidar olma sürecinde bu harekete bir olumsuzlukla karşılık vereceğine ihtimal vermiyorum. En büyük güvencemiz genel başkanımızın devlet adamlığı kimliği. Muharrem İnce'nin de sağduyusuna güveniyoruz.

"MUHARREM BEY'İN DE BU SÜRECE DAHİL OLACAĞI KANAATİNDEYİM"

Bu konuyla ilgili de mutlaka bir gelişme olacaktır. Arkadaşlarımız bir görüşme yapacaklardır. Muharrem Bey'in de bu sürece dahil olacağı kanaatindeyim. Muharrem Bey'in bu sürecin dışında kalacağına ve aleyhine çalışacağına geçmişte almış olduğu CHP kültürü açısından asla ihtimal vermiyorum.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Muharrem İnce'nin, Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir."

AMBERİN ZAMAN DA İNCE'Yİ HEDEF ALDI

Son dönemde CHP'liler tarafından Muharrem İnce'nin adaylığına karşı bir kampanya yürütülürken FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman'dan İnce'yi hedef alan bir paylaşım geldi.

Twitter üzerinden İnce'nin adaylığının ilan edildiği haberi paylaşan Amberin Zaman, "Cumhur ittifakına destek olmak adına Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu" iddiasında bulundu.

İNCE'DEN CEVAP GECİKMEDİ: HADDİNİ BİL
Muharrem İnce, Zaman'a sert bir şekilde yanıt verdi.

Twitter üzerinden Amberin Zaman'a yanıt veren İnce, "Fetö'yü, Türkiye'nin önde gelen siyasi ve sosyal aktörleri arasında ilan eden kumpasçı Taraf Gazetesi'nin kullanışlı yazarı Amberin Zaman, bu ne yüzsüzlük, bu ne arsızlık. Sen Taraf'ta tetikçilik yaparken ben Silivri'de kumpaslara direniyordum. Haddini bil." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

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