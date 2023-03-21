Muharrem İnce’den CHP’nin anketçisi Kemal Özkiraz’a FETÖ ayarı: Suç duyurusunda bulunacağız

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere iki aydan kısa bir süre kala 6'lı koalisyon Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklarken, diğer yandan da CHP ve yandaşları seçimlerde aday olduğunu açıklayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin aday olmasını engellemek için operasyona başaldı.

Cumhur İttifakı aday olarak Başkan Erdoğan ismini açıklarken, 6'lı koalisyonda ise adaylık konusunda çıkan kaosun ardından isim olarak Kemal Kılıçdaroğlu açıklandı. Eski CHP'li Muharrem İnce Memleket Partisi'nin aday ismi olurken; Sinan Oğan, Fatih Erbakan, Doğu Perinçek ve Ahmet Özal da diğer adaylar olarak sıralandı.

Ancak Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki isimlerin adaylığının kesinleşmesi için 100 bin imza toplaması gerekiyor.