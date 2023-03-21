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Muharrem İnce'den CHP'nin anketçisi Kemal Özkiraz'a FETÖ ayarı: Suç duyurusunda bulunacağız

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Giriş Tarihi: 21.03.2023 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
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Muharrem İnce’den CHP’nin anketçisi Kemal Özkiraz’a FETÖ ayarı: Suç duyurusunda bulunacağız

CHP ve yandaşları tarafından bir süredir "aday olma" şeklinde baskı gören Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bu kez de CHP'nin anketçisi olarak bilinen Kemal Özkiraz ile tartışma yaşadı. Özkiraz'ın hakkındaki iddialarına çok sert tepki gösteren İnce, FETÖ göndermesi yaparak "Bu sahte belgeleri hazırlayan, yayan ve manipülasyon yapmaya çalışan alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere iki aydan kısa bir süre kala 6'lı koalisyon Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklarken, diğer yandan da CHP ve yandaşları seçimlerde aday olduğunu açıklayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin aday olmasını engellemek için operasyona başaldı.

Cumhur İttifakı aday olarak Başkan Erdoğan ismini açıklarken, 6'lı koalisyonda ise adaylık konusunda çıkan kaosun ardından isim olarak Kemal Kılıçdaroğlu açıklandı. Eski CHP'li Muharrem İnce Memleket Partisi'nin aday ismi olurken; Sinan Oğan, Fatih Erbakan, Doğu Perinçek ve Ahmet Özal da diğer adaylar olarak sıralandı.

Ancak Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki isimlerin adaylığının kesinleşmesi için 100 bin imza toplaması gerekiyor.

CHP'DEN MUHARREM İNCE'YE KARŞITI KAMPANYA
Adaylık süreci ilerlerken son dönemde CHP'liler tarafından Muharrem İnce'nin adaylığına karşı bir kampanya yürütülüyor.

CHP'NİN ANKETÇİSİ KEMAL ÖZKİRAZ MUHARREM İNCE'Yİ HEDEF ALDI
Can Ataklı, FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman, Fatih Portakal, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz gibi CHP yandaşı isimler İnce'nin adaylığına karşı çıkışlar yaparken bir çıkış da CHP'nin anketçisi olarak da bilinen Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz'dan geldi.



Anketler üzerinden İnce lehine manipülasyon yapılacağını iddia eden Kemal Özkiraz daha sonra Twitter üzerinden bir görsel paylaşarak, "AK Parti Beykoz ilçe başkanlığı Muharrem İnce'ye 100 bin imza için otobüs kaldırıyor. Muharrem İnce'yi niye bu kadar çok seviyorlar acaba?" iddiasında bulundu.

MUHARREM İNCE ÇOK SERT SÖZLERLE TEPKİ GÖSTERDİ
Kemal Özkiraz yayınladığı bir görsel üzerinden Muharrem İnce'yi hedef alıp ve adaylığına ilişkin gönderme yapınca İnce ağır sözlerle yanıt verdi.

"FETÖ YÖNTEMLERİ İLE SAHTE BELGE"
Özkiraz'ın FETÖ yöntemlerine başvurduğuna dikkat çeken İnce suç duyurusunda bulunacağını belirterek şunları söyledi: Kemal Özkiraz'ın ve CHP trollerinin yayınladığı görseller, tıpkı Özkiraz'ın akrabasının doktorluğu gibi sahte. Bu sahte belgeleri hazırlayan, yayan ve manipülasyon yapmaya çalışan alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. FETÖ yöntemleriyle sahte belge düzenleyen bu yeni tip fetöcülerle Silivri mahkemelerinde olduğu gibi mücadele edeceğiz.

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