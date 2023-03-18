CHP'den Muharrem İnce açıklaması! Yandaşları "Bir cacık olmaz" dedi partililer açık kapı bıraktı

CHP'DEN MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI: AÇIK KAPI BIRAKTILAR

Yaşananlar sonrası CHP kanadından yapılan açıklamada ise İnce'ye açık kapı bırakıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Onu milletimiz bilir. Sonuçta Sayın İnce Memleket Partisi'nin Genel Başkanı ve kendi yetkili kurullarından da cumhurbaşkanlığıyla ilgili adaylık yetkisi alarak ilan etti. Elbette ki kendisinin belli değerlendirmeleri olacaktır. Biz saygı duyuyoruz zaten bizim ittifakımız belli. Ama biz bir Halil İbrahim sofrası açtık. Bu sofrada herkese yer var" dedi.