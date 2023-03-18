CHP'den Muharrem İnce açıklaması! Yandaşları "Bir cacık olmaz" dedi partililer açık kapı bıraktı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu. Bu gelişme sonrası CHP yandaşı gazeteciler, İnce'yi sert sözlerle hedef aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını böleceği iddiasıyla hedef haline gelen İnce hakkında Can Ataklı, "Bu Muharrem'den bir cacık olmaz" ifadelerini kullanırken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Portakal, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz gibi isimler de söylemlerini sertleştirdi. Yaşananlar sonrası CHP kanadından yapılan açıklamada ise İnce'ye açık kapı bırakıldı.
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Seçimler yaklaşırken siyaset arenasında heyecan da artıyor. 6'lı koalisyonun aylarca süren toplantı ve krizlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarma kararı aldı.
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de cumhurbaşkanı adaylığını duyurdu.
CHP YANDAŞI GAZETECİLER İNCE'Yİ HEDEF GÖSTERDİ: "BUNDAN BİR CACIK OLMAZ"
Adaylığını duyurmasının ardından CHP yandaşı gazeteciler sert şekilde İnce'yi hedef aldı ve "Bu Muharrem'den bir cacık olmaz" şeklinde ağır ithamlarda bulundu.
Ataklı'nın dışında geride kalan gün de İsmail Saymaz, Fatih Portakal ve Nevşin Mengü gibi gibi CHP'ye yakınlığıyla bilinen sözde demokratik gazeteciler de İnce'yi hedef tahtasına koymuştu.
CHP'DEN MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI: AÇIK KAPI BIRAKTILAR
Yaşananlar sonrası CHP kanadından yapılan açıklamada ise İnce'ye açık kapı bırakıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Onu milletimiz bilir. Sonuçta Sayın İnce Memleket Partisi'nin Genel Başkanı ve kendi yetkili kurullarından da cumhurbaşkanlığıyla ilgili adaylık yetkisi alarak ilan etti. Elbette ki kendisinin belli değerlendirmeleri olacaktır. Biz saygı duyuyoruz zaten bizim ittifakımız belli. Ama biz bir Halil İbrahim sofrası açtık. Bu sofrada herkese yer var" dedi.
CHP'DEN MUHARREM İNCE'YE "ÇEKİL" BASKISI
İnce'nin adaylığı CHP'de büyük paniğe neden oldu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı bir programda, Muharrem İnce'nin bu sürecin dışında kalacağına inandığını belirterek, "Muharrem İnce'nin, Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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