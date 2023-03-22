Muharrem İnce: 6'lı koalisyon seçim kazanamaz! Kazansa da yürütemez
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayın programında 6'lı koalisyonun 14 Mayıs seçimlerini kazanamayacağını, kazansalar da yürütemeyeceklerini ifade etti. 6'lı koalisyonu topa tutan İnce, anlaşmazlıklara vurgu yaparak "Bir Cumhurbaşkanı adayını 1.5 yılda belirlediler, İstanbul Valisi’ni nasıl atayacaklar?" şeklinde konuştu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayında 6'lı koalisyonu eleştirdi.
Koalisyonun kısa sürede dağılacağını anlatan İnce, seçilseler dahi 6 aylık ömürleri olacağını ifade etti.
"ALTI AYLIK ÖMÜRLERİ OLUR"
Muharrem İnce, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun 14 Mayıs seçimlerinde istediği sonucu alamayacaklarını belirterek "Bu altılı masa seçim kazanamaz, kazansa da yürütemez. Altı aylık ömürleri olur. " açıklamasını yaptı.
"NEREDE ANLAŞACAKLAR?"
Koalisyon masasındaki anlaşmazlıklara ve krizlere değinen İnce, "Nerede anlaşacaklar? Libya tezkeresi geldi, ne olacak? CHP hayır verdi. İYİ Parti evet verdi. Bir Cumhurbaşkanı adayını 1.5 yılda belirlediler, İstanbul Valisi'ni nasıl atayacaklar?" dedi.
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