Muharrem İnce: 6’lı koalisyon seçim kazanamaz! Kazansa da yürütemez

"NEREDE ANLAŞACAKLAR?"

Koalisyon masasındaki anlaşmazlıklara ve krizlere değinen İnce, "Nerede anlaşacaklar? Libya tezkeresi geldi, ne olacak? CHP hayır verdi. İYİ Parti evet verdi. Bir Cumhurbaşkanı adayını 1.5 yılda belirlediler, İstanbul Valisi'ni nasıl atayacaklar?" dedi.