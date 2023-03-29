29 Mart 2023, Çarşamba
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Finlandiya'nın NATO üyeliği Meclis'e geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2023
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Finlandiya’nın NATO üyeliği Meclis’e geliyor

Son dakika haberine göre Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin onaylanmasına ilişkin kanun teklifi yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek. Teklif 23 Mart'ta Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.

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