6'lı koalisyon Kandil'in esiri oldu! Bölücü vaatleri neden görmezden geliyorlar?
HDP'nin de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına desteğinin ardından 7'li koalisyona dönüşen masanın Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne karşı tutumları daha da netleşti. 6'lı koalisyonun, PKK elebaşları Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan'ın 6’lı koalisyona destek mesajı, HDP'li Sırrı Sakık’ın Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda ‘100 yıllık Cumhuriyeti değiştirecek bir sistem kuracaklarını’ söylemesi, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın İstanbul'daki Nevruz organizasyonunda, "Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit kaldırılsın" çağrısı, yine terör gösterisine dönen Diyarbakır'daki Nevruz organizasyonunda HDP'li Ahmet Türk’ün "Abdullah Öcalan'ın özgürlük vakti gelmiştir" gibi skandal açıklamalarına sessiz kalması büyük tepki topladı.
Koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşerek destek istedi. Kılıçdaroğlu, HDP'nin skandal taleplerini koalisyon olarak kabul ettiklerini iletti.
Bunun üzerine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmama kararı aldığını duyurdu.
HDP'Lİ SIRRI SAKIK: 100 YILLIK CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ
Muhalefetin adayı olduktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini ve HDP'nin aday çıkarmamasını değerlendiren Sırrı Sakık, 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceklerini, önümüzdeki dönem bir özgürlük dönemi olacağını söyledi.
"HEDEFİMİZ DAHA BÜYÜK"
HDP'li Sırrı Sakık, Artı televizyonuna yaptığı açıklamada, HDP'nin bakanlık vekillik gibi küçük hesaplar yapmadığını, hedeflerinin çok daha büyük olduğunu söyledi. Sakık, "Biz bu sistemi değiştireceğiz, bizim küçük hesaplarımız yok. Biz masada oturup vekillik, cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık değil, biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz. Demokratik bir Cumhuriyet'i inşa edeceğiz. Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla konuşacağız. Kürtler bizimle mücadele değil, müzakere yapın diyor." dedi.
PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN SAKLANDIĞI SIĞINAKTAN MUHALEFETE DESTEK MESAJI
Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı mesajla bir kez daha 7'li koalisyona destek oldu. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." dedi. AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK'lı Kalkan, "Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.
İKTİDARI HEDEF ALDI: HER TÜRLÜ YIKMA EĞİLİMİNE DESTEK VERECEĞİZ
AK Parti iktidarını yıkmak için her türlü mücadeleyi vereceklerini söyleyen PKK elebaşı şunları söyledi:
AK Parti, MHP faşizmini yıkmak için mücadele edeceğiz. Böyle bir faşizmi yıkma eğilimleri, tutumları, siyasetleri destekleyeceğiz yani. Buna göre desteğimiz bu yönlüdür. Tabii. Güç katacak her türlü siyasi tutuma, söze pratiğe destek vereceğiz. Örgütlenerek destek vereceğiz. Tutumumuz böyledir yani. Seçimde biz bu temeldeyiz. Bu temelde siyaset yapanlara desteğimiz vardır.
Böyle bir mücadelenin sonuçlarını işte bir seçim süreci var. Seçim vesilesiyle siyasete de dönüştürmeye çalışacağız. Siyasi sonuçlarının alınması için de çaba harcayacak yani.
CUMHURBAŞKANI DEĞİL, SİSTEM SEÇİLECEKTİR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurmasının ardından PKK elebaşı Murat Karayılan, örgütün kanalında yaptığı açıklamada Altılı Masa'ya destek oldu. Elebaşı, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir. Altılı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." dedi.
ÖCALAN'IN SERBEST KALMASINI İSTEDİ: ÖZGÜR OLMA VAKTİ GELMİŞTİR
Açıklamasında Öcalan'a özgürlük isteyen PKK'lı Karayılan şöyle konuştu:
"Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır."
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul'daki Nevruz organizasyonunda, "Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit kaldırılsın" derken, yine terör gösterisine dönen Diyarbakır'daki Nevruz organizasyonunda HDP'li Ahmet Türk, "Abdullah Öcalan'ın özgürlük vakti gelmiştir" dedi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder ise, İzmir'den Abdullah Öcalan'a 'Selam' gönderdi. HDP'liler, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile lehine tezahüratlar yaptı.
HDP/PKK'NIN 'ÖZERKLİK' ŞARTINA CHP'DEN AÇIK ONAY
HDP'nin tutum belgesi içinde sunduğu ve muhalefetin onayladığı 'yerel yönetim/özerklik ve kayyum uygulamalarının son bulması' şartını CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre katıldığı canlı yayında yineledi.
Emre, "İktidara geldiğimizde hemen göreceksiniz" diyerek yerel özerkliği getireceklerini belirtti.
"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE HEMEN GÖRECEKSİNİZ"
Emre, "Yerel yönetimler ile özerklik konusu çarpıtılıyor. Zaten hali hazırda bunların fiili bir anlamı yoktur." ifadelerini kullandı. Emre, "Geldiğimizde iktidara hemen göreceksiniz" sözleriyle yerel özerkliği getireceklerini kaydetti.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kitaplaştırdığı "İmralı Notları" isimli belgede bizzat HDP'lilerin ağzından HDP'nin aday belirlemedeki iradesinin Kandil'de olduğu bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Mehmet Barlas "Artık Kandil'in resmi adayı Kılıçdaroğlu'dur" başlıklı yazısının CHP'lileri rahatsız ettiğini aktardı ve çarpıcı ifadelerle tezini sürdürdü. PKK ve yan örgütlerinin hamisi olan ABD'ye de vurgu yapan Barlas "Kılıçdaroğlu, Kandil'in adayı" demek ile "Kılıçdaroğlu, Biden'ın adayı" demek arasında bir fark yok" dedi.
İşte Barlas'ın 'Adaylarımızı Kandil belirliyor başkanım' başlıklı yazısından detaylar:
Dünkü "Artık Kandil'in resmi adayı Kılıçdaroğlu'dur" başlıklı yazım CHP'lileri rahatsız etmiş. Gelin biraz Kandil'i konuşalım. Kandil, PKK'nın dağdaki üssüdür. Normal şartlarda terör örgütünün üç ayağı var: Kandil, İmralı ve Avrupa. Bir de hepsinin hamisi olan CIA ve ABD. Yani "Kılıçdaroğlu, Kandil'in adayı" demek ile "Kılıçdaroğlu, Biden'ın adayı" demek arasında bir fark yok. Şimdi konumuza dönelim.
Bana sosyal medyadan itiraz edenler, HDP'nin bir siyasi parti olduğunu, Kandil'le ilişkisinin bulunmadığını, adaylarının da HDP yetkili kurullarında belirlendiğini söylüyorlar. Yazı gün boyunca Twitter'da Türkiye gündemindeydi. HDP'liler ise yazıdan rahatsız değil. Çünkü her kelimesinin doğru olduğunu biliyorlar.
Şimdi teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kitaplaştırdığı "İmralı Notları"ndan küçük bir alıntı yapmak istiyorum:
"İdris Baluken: Bizden kaynaklı yanlışlar vardı. Bazı yerlerde yerelden aday gösterilmemesi oy kaybettirdi.
Abdullah Öcalan: Kim belirledi bunları?
Baluken: Seçim komisyonunun çalışmalarıyla belirlendi.
Öcalan: Kimdir bu seçim komisyonundakiler? Bunlar Kandil tarafından mı belirlendi, yoksa siz mi belirlediniz?
Sırrı Süreyya Önder: Kandil belirledi.
Öcalan: Tamamıyla mı onlar belirledi? Parti meclisinde belirlenmedi mi bu komisyon?
Pervin Buldan: Hayır. Parti meclisinde ya da MYK'da belirlenmedi."
Sırrı Süreyya Önder, açık açık HDP listelerinin Kandil tarafından belirlendiğini söylüyor. Devamında ne mi oluyor? Bazı PKK'lı yöneticilere kızgın olan Öcalan, öfkesini Kandil'in her dediğini kayıtsız şartsız yerine getiren HDP heyetinden çıkarıyor ve şu cümleyi sarf ediyor: "Siz nasıl siyasetçisiniz, hiç mi iradeniz yok?" Öcalan'dan fırçayı yiyen HDP'liler adadan ayrılıyor.
HDP'NİN KANDİL'E KARŞI HİÇBİR İRADESİ YOKTUR
Abdullah Öcalan imzalı "İmralı Notları" kitabı yayınlandığı 2014 tarihinde çok ses getirmişti. Kitap yayınlandıktan sonra PKK'lı teröristler tarafından mülakata tabi tutulan HDP milletvekili aday adaylarının isimleri çok tartışıldı. Kimse de tekzip etmedi. Geçtiğimiz günlerde CHP toplantılarında konuşan Sırrı Süreyya Önder ve 6'lı Masa'yla ittifak görüşmelerini yürüten Pervin Buldan da dahil. Bugün tek bir HDP'li, "Benim adaylığım Kandil'in onayından geçmedi" diyebilir mi?
Şimdi hiçbir şey olmamış gibi normal bir siyasi parti görüntüsü altında Türk siyasetine yön vermeye çalışıyorlar. Dünkü yazımda altını çizdiğim gibi tek istekleri var: "PKK'nın tekrar eski gücüne kavuşması." Bizim de bunu görmezden geleceğimizi düşünüyorlar. Birilerini yine delirtecek biliyorum ama tekrar etmekte fayda görüyorum: HDP, PKK'nın siyasi bir organıdır. Tüm milletvekili ve belediye başkanı listeleri Kandil tarafından belirlenir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin destekleneceğini de Kandil söyler. Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ın da defalarca söylediği gibi Kandil'in cumhurbaşkanı adayı da Kılıçdaroğlu'dur.
Yavuz Ağıralioğlu'na yaptırılan danışıklı basın toplantılarıyla istifa noktasına gelen İyi Partililerin gazını alabilirsiniz ama toplumu kandıramazsınız.
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